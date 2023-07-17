ما حقيقة سرقة الدكتورة يومي في فرنسا؟

نشرت عارضة الأزياء وخبيرة التجميل اللبنانية يمنى خوري المعروفة باسم الدكتورة يومي، حديثاً، مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام وهي تبكي لتعرضها إلى السرقة خلال قضائها عطله صيفية في فرنسا.

وأثار فيديو اليوتيوبر اللبنانية المقيمة في دول الخليج العربي تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن سُرق جواز سفرها وحقائبها وساعة باهظة الثمن من غرفة فندق كانت تقيم فيه بمدينة كان الفرنسية التي تعد مركزاً سياحياً للطبقات الراقية.

والاسم الحقيقي ليومي هو يمنى خوري، وكانت قد ذهبت في جولة سياحية إلى مدينة كان، واصطحبت معها كثير من مقتنياتها الثمينة كالساعات وملابس وحقائب يد ونظارات شمسية، وحين عادت بعد مغادرتها في نزهة فوجئت بعملية سرقة تعرضت لها.

ونشرت يومي فيديو لغرفتها بعد “تعرضها للسرقة”، وظهرت ملابسها مبعثرة على الأرض، وظهر أيضاً عدد من النظارات الشمسية على أحد الرفوف، بينما بدت رفوف أخرى خالية تماماً.

وقالت يومي في مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه وهي تبكي “بلا دموع” إن اللصوص سرقوا جواز سفرها وحقائب اليد بالإضافة إلى ساعتها من علامة ريتشارد مايل التي يقدر ثمنها بنحو 350 ألف دولار.

وتناقلت صفحات على مواقع التواصل خبر اعتقال الشرطة الفرنسية سائق يومي الذي أقرّ بأنها طلبت منه العبث بغرفتها لعمل مقلب بوالدتها، لكن يومي سعت لتكذيب السائق حيث نشرت فيديوهات من كاميرات المراقبة في الفندق تظهر اللصوص وهم يهربون.

وشكك بعض المتابعين بحادثة السرقة التي تعرضت لها الدكتورة يومي.

يذكر أن يومي ليست الوحيدة التي سُرقت في كان الفرنسية، حيث تعرضت قبل ذلك خبيرة التجميل والموضة اللبنانية جويل ماردينيان لسرقة منزلها، وسرق اللصوص منها ست حقائب فاخرة وساعات ومجوهرات.

يمنى خوري المعروفة بالدكتورة يومي