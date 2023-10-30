فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inعالم المسافرآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنس

ما الفرق بين صلاحية جواز السفر السعودي للسفر لدول عربية وصلاحيته للدول الاجنبية؟

تحث المديرية العامة للجوازات المواطنين على التأكد من مدة صلاحية الجواز قبل السفر إلى خارج المملكة وضرورة توفر صلاحية لـ3 أشهر للدول العربية و6 أشهر للدول الأخرى

فريق التحرير by فريق التحرير

تحث المديرية العامة للجوازات المواطنين على التأكد من مدة صلاحية الجواز قبل السفر إلى خارج المملكة.

وشددت على أنه يشترط ألّا تقل مدة الصلاحية عن 3 أشهر للسفر إلى الدول العربية و6 أشهر للسفر إلى بقية الدول، وطالبت بسرعة إصدار جوازات السفر السعودية أو تجديدها عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية «أبشر» قبل موعد السفر بوقتٍ كافٍ، والتأكد من تعليمات الدخول للدول وجهة سفرهم. وأكدت «الجوازات» إلزامية حمل جواز سفر أو هوية وطنية عند السفر إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيرةً إلى أن الهوية الوطنية الرقمية عبر منصة «أبشر وتوكلنا» لا تخول صاحبها من السفر إلى خارج السعودية.

وكانت المديرية العامة للجوازات قد أكدت أنه لا يمكن السفر باستخدام الجواز الحالي أو الجواز الجديد أو الهوية الوطنية، حتى يتم تسليم الجواز القديم وتفعيل الجواز الجديد، وذلك بعد طلب تجديد جواز السفر.

يذكر أن جواز السفر السعودي يتيح لحامله السفر إلى 84 دولة دون تأشيرة من بين 199 جواز سفر و227 وجهة تم تقييمها من شركة الاستشارات هينلي آند بارتنرز.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...