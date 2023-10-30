ما الفرق بين صلاحية جواز السفر السعودي للسفر لدول عربية وصلاحيته للدول الاجنبية؟

تحث المديرية العامة للجوازات المواطنين على التأكد من مدة صلاحية الجواز قبل السفر إلى خارج المملكة.

وشددت على أنه يشترط ألّا تقل مدة الصلاحية عن 3 أشهر للسفر إلى الدول العربية و6 أشهر للسفر إلى بقية الدول، وطالبت بسرعة إصدار جوازات السفر السعودية أو تجديدها عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية «أبشر» قبل موعد السفر بوقتٍ كافٍ، والتأكد من تعليمات الدخول للدول وجهة سفرهم. وأكدت «الجوازات» إلزامية حمل جواز سفر أو هوية وطنية عند السفر إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيرةً إلى أن الهوية الوطنية الرقمية عبر منصة «أبشر وتوكلنا» لا تخول صاحبها من السفر إلى خارج السعودية.

وكانت المديرية العامة للجوازات قد أكدت أنه لا يمكن السفر باستخدام الجواز الحالي أو الجواز الجديد أو الهوية الوطنية، حتى يتم تسليم الجواز القديم وتفعيل الجواز الجديد، وذلك بعد طلب تجديد جواز السفر.

الجوازات:



لا يمكن السفر باستخدام الجواز الحالي أو الجواز الجديد أو الهوية الوطنية حتى يتم تسليم الجواز القديم وتفعيل الجواز الجديد. — أخبار السعودية (@SaudiNews50) October 25, 2023

#الجوازات تحث المواطنين على التأكد من مدة صلاحية الجواز قبل السفر إلى خارج المملكة.https://t.co/ZKDPPCtNZJ pic.twitter.com/vEz7O8JDxk — الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) October 29, 2023

يذكر أن جواز السفر السعودي يتيح لحامله السفر إلى 84 دولة دون تأشيرة من بين 199 جواز سفر و227 وجهة تم تقييمها من شركة الاستشارات هينلي آند بارتنرز.