ما الذي يميز تطبيق بيم للتراسل الفوري الذي أطلقته السعودية؟

أعلنت شركة مينا كوميونيكيشن (MENA Communication) وشركة الاتصالات السعودية (STC) عن إطلاق تطبيق بيم (Beem) للتراسل الفوري.

وجاء التطبيق الذي أطلق خلال فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر LEAP2023، أحد أكبر المؤتمرات التقنية الدولية التي تُعقد في الرياض، تتويجاً لشراكة سعودية صينية ممثلةً في شركة STC وشركة Mena communication، حيث يُعد (Beem) تطبيقاً منافساً للتراسل الفوري والمكالمات الصوتية والمرئية عالية الجودة، وخدمات الأعمال.

وقال عبد الرحمن الكناني؛ المدير التنفيذي لشركة سايبر وهي شركة تابعة للشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية)، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، إن تطبيق بيم يعتبر قفزة جديدة للتواصل الاجتماعي في السعودية لأنه سيتيح التواصل للأفراد ولقطاع الأعمال والميزة الكبيرة فيه هي إلغاء الانقطاعات المتكررة كما في التطبيقات العالمية مثلما واجهنا سابقاً حين انقطاع واتساب أو غيره ويصبح هناك شلل كامل في التواصل الاجتماعي وفي المملكة تحديداً.

وأوضح “أيضاً وجود البيانات عندما ترسل بيانات التطبيقات الأخرى هي تذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية ثم تعود إليك أو دول أوربية مستضافة فيها غلا أن المختلف في بيم هو أن جمع البيانات يتم في داخل المملكة وهذه ميزة تساهم في إلغاء التأخير ورفع جودة الاتصالات وتعتبر قفزة كبيرة وإضافة جميلة إلى قطاع الأعمال”.

هل سيحظى بيم بثقة المستخدمين؟

قال الكناني “نعم، أعتقد أنه حظي بثقة كبيرة لوجود شركة محلية معترف بها دولياً ومصنفة وقوية في هذا المجال.. أيضاً وجود التشريعات الموجود في المملكة التي تحمي البيانات”.

وتوقع أن يكون هناك إقبال كبير على تطبيق بيم وخاصة توقيت إطلاقه أي في مؤتمر ليب 23 الذي يعد أهم حدث تقني في السعودية.

ويقدم تطبيق بيم تجربة التراسل الفوري الغنية بالمميزات وإجراء المكالمات الصوتية والمرئية الشخصية والجماعية عالية الجودة ويدعم إضافة فلاتر الفيديو المتقدمة والرائجة، ويتميز تطبيق بيم بميزة إنشاء الملصقات “الستكرات” بضغطة واحدة من داخل التطبيق، والتفاعل بالرسائل لتمكين مستخدمي بيم من التعبير عن أنفسهم بسهولة وبطريقة إبداعية ومرحة.

كما يقدم بيم أدوات فريدة للأعمال وفرق العمل، بتوفيره خاصية ال “درايف” وهي عبارة عن حزمة تطبيقات مكتبية متكاملة “أوفس” بدعم ملفات النصوص، الجداول والعروض مع إمكانية تحرير الملفات والعمل الجماعي عليها بشكل مباشر. بالإضافة إلى خاصية اجتماعات الفيديو وجدولتها بدعم يصل إلى 150 مستخدم في نفس الوقت. كما يقدم بيم أيضاً خاصيتي إدارة المهام المشتركة والتقويم المتزامن والذي يدعم الارتباط بالتطبيقات الخارجية.

وسيتمكن مستخدمو Beem من تحميل تطبيق المراسلة الجديد من متجري جوجل بلاي لهواتف أندرويد، و”آب ستور” لهواتف آيفون، كما يوفر نسختي “الوندوز” و”الماك” المكتبية.