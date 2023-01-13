ما الذي يمكن أن يقدمه قطاع الضيافة للجيل القادم من الموظفين السعوديين؟

نشهد اليوم التطورات الرائعة في قطاع السياحة والضيافة بالمملكة العربية السعودية في عدة أوجه

ويمكننا رؤية الأمثلة الأكثر وضوحاً في آفاق مدن المملكة ووجهاتها السياحية المتميزة وخصوصاً مع بناء مناطق الجذب السياحي والفنادق الجديدة، مما يجعلها بيئة مثالية ومهيأة لإحداث تغيير عميق في الثقافة الاجتماعية والاقتصادية والتطلعات المهنية لدى الشباب السعودي من الرجال والنساء الذين سيكونون المحرك الحيوي لهذه الوجهات الفريدة. ويوفر سوق العمل السعودي مع نمو القطاع المستمر، المزيد والمزيد من فرص التطوير المهنية في القطاع للمواطنين السعوديين، والقائمة على تطوير المهارات والتجارب الجديدة وفرص النمو المهني.

ويذخر قطاع الضيافة بالكثير من الفرص المتميزة وهو على استعداد للترحيب بالمهنيين السعوديين سواء كانوا خريجين جدد أو محترفين من ذوي الخبرة أو ممن يبحثون عن تحدٍ جديد. لكن لا يزال القطاع اليوم يبذل الجهود الكبيرة لجذب المواهب التي يحتاجها لبناء مستقبل مستدام، وذلك بسبب المفاهيم القديمة الخاطئة المتعلقة بمفهوم العمل في مجال الضيافة على الصعيدين الاجتماعي والمهني. وتعتبر أكثر المفاهيم الاجتماعية الخاطئة شيوعاً هي أن الضيافة تفتقر إلى هيبة مجالات أخرى مثل البتروكيماويات أو الخدمات المصرفية الاستثمارية التي لطالما كانت جزءاً لا يتجزأ من التاريخ الاقتصادي للمملكة العربية السعودية.

لكن لا بدّ أن تدرك المواهب السعودية أنّه لا يوجد فخر أكبر من إحياء ثقافة الكرم والضيافة في البلاد، حيث يحتفل الضيوف المحليون والدوليون بالثقافة والمأكولات والمناظر الطبيعية الفريدة في المملكة العربية السعودية أثناء إقامتهم، ويؤدي زملاؤنا في الفندق دوراً محورياً في ضمان توفير هذه التجربة الفريدة. وهناك اعتقاد خاطئ مهني يرى أن وظائف الضيافة تقتصر على مناصب الاستقبال والتدبير المنزلي والإشراف مع تقدّم ضئيل أو معدوم إلى مناصب الإدارة العليا. إلا أنّ هذه الأدوار تحظى بتقدير كبير في قطاعنا حيث يضمن الزملاء في هذه الأقسام توفير الإقامة الإيجابية والصحية والآمنة لنزلائنا. ولدينا مئات الأمثلة وتحديداً في الشرق الأوسط عن زملاء بدؤوا مسيرتهم المهنية معنا بمناصب خدمية مماثلة وأصبحوا يديرون الآن العمليات الفندقية بمناصب إدارية هامة. وتتطلب الفنادق مجموعة واسعة من المواهب للعمل بكفاءة، وتتنوع الأدوار من إدارة الفنادق إلى تقنية المعلومات والهندسة، ومن المبيعات والتسويق إلى العلاقات الحكومية. ويمتلك كل من تلك المناصب مجال وفرص متنوعة للتقدم والتطور.

على سبيل المثال، يمكن ترقية المهندس في أحد الفنادق إلى مهندس مجموعة أو منطقة أو سوق أو إلى منصب إداري. ومع إحراز المزيد من التقدم والتطورات المتعلقة بخطة رؤية السعودية 2030 التي تسير بوتيرة سريعة، سيستمر قطاع السياحة بالتوسع كمحرك استراتيجي للنمو الاقتصادي. وستستمر السياحة في المقابل باكتساب المزيد من الزخم كخيار مهني متميز، وهو تحول ناتج عن التغيرات التي تجريها الحكومة والتطورات الضخمة في العُلا والبحر الأحمر ونيوم، والتطورات اللاحقة للفنادق في خططها الرئيسية.

وأشار البحث الذي أجرته شركة البحر الأحمر للتطوير أن %91 من الشباب السعودي مهتمون بمهن القطاع السياحي، ويتوقع ثلثاهم أن يكون هذا القطاع مجالاً رئيسياً للتوظيف. ونأمل أن يؤدي هذا الاهتمام في النهاية إلى تدفق المزيد من المواهب إلى قطاع الضيافة الخاص أيضاً، لا سيما في الفنادق التي يتم بناؤها ضمن استراتيجية هذه التطورات الضخمة. ويتزايد الطلب اليوم على الخريجين في هذه المؤسسات وسيظل الطلب مرتفعاً مع توسع العلامات التجارية للفنادق خارج مدينة الرياض وجدة ومكة المكرمة إلى مواقع متنوعة ومشوقة في جميع أنحاء البلاد. يمتاز قطاع الضيافة بالإمكانات القوية التي قد تمكنه من أن يصبح محركاً رئيسياً لجهود السعودة الوطنية، مما يتيح للمواطنين فرصاً عديدة لرعاية مواهبهم وتنميتها وتطويرها عبر مسار واضح ومسيرة مهنية قائمة على التدريب والتقدم الذَين قد تفتقر لهما القطاعات الأخرى. وتعد النقطة الأهم التي لا بد أن تولي المواهب السعودية اهتمام كبير لها هي الاستفادة من خلفيتهم الثقافية الفريدة ومعرفتهم العميقة بمجتمعاتهم المباشرة والتجارب التي تقدمها خلال التعريف بالجوانب الفريدة للبلاد والتي تشمل المناظر الطبيعية والمأكولات والتقاليد المحلية.

يمتلك الزملاء المحليون الذين نشؤوا منغمسين في العادات السعودية الراسخة المعرفة والشغف والدافع ليكونوا مضيفين متميزين، وهم مرشحين مثاليين قادرين على تلبية متطلبات المسافرين العصريين الذين يبحثون عن التجارب الاستثنائية في الأماكن الفريدة. وهذه المواهب مطلوبة بشدة اليوم من قبل أصحاب الفنادق الحريصين على تعزيز التفاعل مع المجتمعات والوصول إليها والمساعدة في جذب الضيوف من خلال مستوى الأصالة الملفت والمتميز. يعتبر السعوديون الذين يدخلون قطاع الضيافة ذوي عقلية تتفهم أهمية جعل الزوار يشعرون بالترحاب والراحة والاحترام. ويوفر ذلك أساساً قوياً يمكن البناء عليه، مدعماً بعوامل أخرى مثل الرواتب التنافسية والأمن الوظيفي وسبل النمو المتنوعة والتي يمكن أن تجتذب القوى العاملة السعودية الاستثنائية وأن تحقق نمواً طويل الأجل لقطاع الضيافة الذي يعد جزءاً مهماً من اقتصاد المملكة.

هيثم مطر، رئيس منطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا لدى مجموعة فنادق ومنتجعات IHG