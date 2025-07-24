ما الذي يقدمه وكلاء الذكاء الاصطناعي في اتفاقية بين كوغنيغي وتكنولدج؟

أعلنت اليوم شركة كوغنيغي، المختصة في حلول خدمات العملاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي، عن شراكة استراتيجية مع شركة تكنولدج، المزود العالمي لخدمات التكنولوجيا المتخصصة في الذكاء الاصطناعي وتجربة العملاء والأمن السيبراني، لتوفر الشركتان معا حلول الذكاء الاصطناعي المستقل أو ما يُعرف بـ “وكلاء الذكاء الاصطناعي” على مستوى العالم، ما يتيح للمؤسسات تقديم خدمات عملاء شخصية، ذاتية التشغيل وقابلة للتوسّع، عبر قنوات الاتصالات الصوتية والرقمية. يأتي ذلك في وقت تتصدر فيه حلول الذكاء الاصطناعي المستقل أو “الوكيل الذكي” Agentic AI، وهو نوع من الذكاء الاصطناعي القابل للعمل وتنفيذ المهام بقدر من الاستقلالية، ويتخذ قرارات آنية خلال التفاعل مع العملاء لتنفيذ المهام من دون تدخل بشري، وبشكل أكثر فعالية من أي يوم مضى. ومع انتقال المؤسسات من استخدام روبوتات المحادثة (شاتبوت) البسيطة إلى الاعتماد على وكلاء ذكاء اصطناعي يتمتعون بقدرات متقدمة، تتعاون كوغنيغي وتكنولدج لتسهيل وتسريع تنفيذ هذ النوع من المشاريع، وتحقيق نتائج تلتزم بالأهداف الموضوعة. وتجمع هذه الشراكة بين منصة وكيل الذكاء الاصطناعي من كوغنيغي، وخبرات تكنولدج العالمية في تقديم حلول التكنولوجيا المعتمدة على الذكاء الاصطناعي أولا، لردم الفجوة بين ضفتي الاستراتيجيات والخطط من جهة والتنفيذ العملي للمشاريع على أرض الواقع من جهة أخرى. وقال هاردي مايرز، النائب الأول للرئيس في قطاع الشراكات العالمية في كوغنيغي: “قادة قطاع الأعمال لا يبحثون عن مزيد من المبالغات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، بل عن نتائج حقيقية وعملية. ومن خلال شراكتنا مع تكنولدج، نساعد عملائنا على تحويل طموحاتهم في مجال الذكاء الاصطناعي إلى حلول قابلة للتوسّع على مستوى الذكاء الاصطناعي المستقل أو الوكيل الذكي”.

القيمة التي توفرها تكنولدج في هذه الشراكة على قدر كبير من الأهمية، إذ لديها فريق مكّون من 6 آلاف خبير ينتشرون في أكثر من 20 بلدا، وتقدم خدمات تكنولوجية متخصّصة ومتكاملة، قائمة أولا على الذكاء الاصطناعي. وتغطي خدماتها مختلف مراحل رحلة التحوّل الرقمي، بدءا من وضع الاستراتيجيات والتنفيذ، وصولا إلى الأمن السيبراني وتعزيز التبنّي الداخلي للحلول التكنولوجية الحديثة، حيث يتم تصميم كل مشروع بما يتماشى مع أهداف الأعمال، وتعقيدات التشغيل، وقابلية التكيّف على المدى البعيد. وتولي الشركة أهمية خاصة للأولويات التي يضعها قادة قطاع الأعمال حاليا، والتي تختلف بطبيعتها، لكنها مترابطة في تأثيرها. كما تدير الشركة 19 مركزا حول العالم، لخدمة عملائها في مجالي التكنولوجيا والقطاع العام.

وقال نضال أبو لطيف، الرئيس التنفيذي لشؤون الإيرادات والتحوّل في تكنولدج: “يواجه قطاع الأعمال اليوم ضغوطا متزايدة لتقديم المزيد لكن بسرعة أكبر، وبذكاء أعلى، وعلى نطاق أوسع. ومن تحسين تجارب العملاء إلى تحديث العمليات وتعزيز الأمن الرقمي، يبحث القادة عن حلول حقيقية وفعّالة، قادرة على تحقيق توازن بين الابتكار والتنفيذ. شراكتنا هذه مع كوغنيغي تُطلق الإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي المستقل أو ما يُعرف بـ “وكيل الذكاء الاصطناعي”، لمساعدة المؤسسات على تسريع التحوّل الرقمي وتحقيق تأثير ملموس، قابل للقياس على مستوى الأعمال ككل”.

تتيح هذه الشراكة من خلال التوفيق بين الجانبين التقني والتنفيذي، تسريع تحقيق النتائج من خلال الاعتماد على حالات استخدام جاهزة وأطر تنفيذ متكاملة. فضلا عن مستوى رضا عملاء أعلى، من خلال محادثات شخصية وواعية لسياقات النقاشات. كما تضمن تحسين الكفاءة التشغيلية من خلال تحويل الاستفسارات من المستوى الأول (Tier-1)، وتمكين الوكلاء. وتوفر أيضاً دعم شامل يبدأ باستراتيجية الذكاء الاصطناعي ويمر في تنفيذ المشاريع ويصل إلى مرحلة إجراء التحسينات المستمرة.