ما الذي يقدمه معرض الشرق الأوسط لمستحضرات التجميل في إكسبو الشارقة؟

تنطلق اليوم النسخة الأولى من أول معرض متخصص لمستحضرات التجميل على مستوى الشرق الأوسط ليجمع أكثر من 200 علامة تجارية عالمية ومحلية ستعرض أكثرمن 5,000 منتج ويدعم ثمانية قطاعات رئيسية في صناعة الجمال بهدف مواكبة نمو سوق التجميل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي تستحوذ فيه دول مجلس التعاون الخليجي على 86 بالمئة من السوق. ويشهد مركز إكسبو الشارقة انطلاق فعاليات النسخة الأولى من “معرض الشرق الأوسط لمستحضرات التجميل 2025″، الحدث الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، والذي ينظمه المركز بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، خلال الفترة من 8 إلى 12 أكتوبر، على مساحة تزيد على 4,000 متر مربع، مستعرضًا أكثر من 5,000 منتج تغطي مختلف مجالات التجميل والعناية الشخصية، ليتيح للزوار الفرصة لاستكشاف أحدث المنتجات والابتكارات في عالم التجميل، كما يشكل الحدث منصة مهمة لتبادل الخبرات وبناء الشراكات ودعم العلامات التجارية المحلية، وتمكينها من الوصول إلى أسواق أوسع، والتواصل المباشر مع جمهور متنوع يشمل تجار التجزئة وأصحاب الصالونات والمنتجعات الصحية، إضافة إلى شركات التجارة الإلكترونية المتخصصة في قطاع الجمال، والمستهلكين ومحبي المستحضرات الفاخرة. استكشاف مستقبل القطاع ويضم الحدث أكثر من 8 قطاعات رئيسية في صناعة الجمال، ومن ضمنها العاملون في مجال مستحضرات التجميل، والعناية بالبشرة، والعناية بالشعر، والعطور، ومستحضرات التجميل العضوية، ومنتجات العناية الشخصية للرجال، بالإضافة إلى مصنعي وموردي مكونات مستحضرات التجميل، وشركات التجارة الإلكترونية المتخصصة في مجال التجميل، ويتخلل المعرض فعاليات متنوعة تشمل 150 عرضًا حيًا لمهارات وتقنيات الجمال، بالإضافة إلى ورش عمل تعليمية بإشراف خبراء الصناعة، واستشارات مجانية، وعروض وخصومات حصرية على مجموعة واسعة من المنتجات الفاخرة، مما يجعله الوجهة المثالية لاكتشاف أحدث الاتجاهات العالمية واقتناء أبرز المنتجات. مواكبة النمو وأكد سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة أن تبني المركز لإطلاق هذا الحدث التجاري النوعي يعزز مكانة إمارة الشارقة في صناعة المعارض ويبرز أهمية “إكسبو الشارقة” كمنصة أعمال تضمن للعلامات التجارية المشاركة تحقيق أهدافها والوصول إلى شرائح واسعة من الجمهور المستهدف، لافتًا إلى أن المعرض يواكب النمو المستمر الذي يشهده سوق منتجات التجميل والعناية الشخصية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ولا سيما في دولة الإمارات بفضل عوامل متعددة تشمل القدرة الشرائية العالية ونمو قاعدة المستهلكين وتنوعها، بالإضافة إلى جاذبية بيئة الأعمال وتوفر شبكات التوزيع والخدمات اللوجستية على مستوى إمارة الشارقة ودولة الإمارات. تواصل مباشر مع المشترين وأضاف سعادة سيف محمد المدفع أن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تستحوذ على 86% من سوق مستحضرات التجميل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع تصدر المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات لهذا القطاع الحيوي، مما يجعل المعرض فرصة فريدة واستثنائية للعلامات التجارية الراغبة في التوسع ضمن أحد أسرع أسواق الجمال نموًا في العالم، حيث يمثل منصة فريدة لتحقيق أقصى عائد على الاستثمار للعارضين، من خلال تمكينهم من التواصل المباشر مع آلاف الزوار والمشترين، وتكوين شبكة علاقات مع كبار الموزعين وتجار التجزئة وعمالقة التجارة الإلكترونية. إطلاق منتجات جديدة ويشكل المعرض الذي يستقبل زواره يومي الأربعاء والخميس من الساعة 2.00 ظهراً وحتى الساعة 10.30 مساءً، ويوم الجمعة من الساعة 3.00 ظهراً وحتى الساعة 10.30 مساءً، ويومي السبت والأحد من الساعة 12.00 ظهراً حتى الساعة 10.30 مساءً، فرصة نوعية للمشاركين، حيث يتيح لهم إطلاق المنتجات الجديدة وتقديم أحدث الابتكارات، وبناء شبكة علاقات قوية مع كبار الموزعين والتجار وأصحاب الصالونات وشركات التجارة الإلكترونية، إلى جانب التفاعل المباشر مع آلاف المستهلكين.

