ما الذي يشتريه الحجاج من مكة المكرمة قبل عودتهم إلى بلدانهم؟

ما أن ينتهي حجاج بيت الله الحرام من أداء مناسك الحج، حتى تمتلئ أسواق مكة المكرمة والمدينة المنورة بآلاف المتسوقين من الحجاج، لشراء مجموعة من الهدايا المتنوعة، التي تتنوع في متاجر أسواق المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي الشريف والحرم المكي، والتي تعد من العادات ذات الطابع النفسي في الدرجة الأولى لإسعاد ذوي الحجاج عند عودتهم إلى بلدانهم نظرا لرمزية هدايا الحج.

ويحرص الحجاج على شراء الهدايا القيمة والتذكارية من الأسواق، بوصفها الهدية الثانية بعد ماء زمزم الذي يحرصون على حمله معهم إلى أوطانهم كهدية أساسية مهمة، كما يقبلون على شراء التمور وسجاجيد الصلاة والإكسسوارات التي تحمل رمزاً يدل على أداء تلك الشعيرة؛ كمجسمات الحرمين الشريفين، والتحف والمسابح والسواك والمسك.

وتنتعش أسواق الحرم المكي والمسجد النبوي خلال فترة الحج بشكل كبير، وتتباين الأسعار التي غالبا ما تكون في متناول اليد، وهناك المجوهرات حيث تضم عددا كبيرا من محال الذهب، ويحرص المعتمرون والحجاج عادة على شرائها؛ خاصة أن أسعار الذهب في الغالب تكون أرخص مقارنة بدول أخرى.

ومن أبرز الهدايا وأماكن بيعها، مستلزمات المصلى التي تشمل سجادة الصلاة والسبحة وتتوزع هذه المتاجر غالبا بالأسواق الشعبية، وفي محيط الحرم وهناك المسك الأبيض والأسود الذي يباع أيضا بأسعار رخيصة وتنافسية، إضافة إلى شراء الملابس التذكارية الشعبية وهدايا الأطفال، كالملابس السعودية التي تشمل العقال والغترة، والثوب السعودي الحجازي، إضافة إلى المشغولات التذكارية و المنحوتات الخشبية؛ كالمجسمات والتحف، والتمور بأنواعها كالعجوة، تمر الصقعي و السكري، كأشهر أنواع التمور التي تتميز بها المملكة فهي تحتل المركز الأولى عالمياً في إنتاج وتصدير التمور نظراً لوفرة النخيل فيها.

ومن بعض الأسواق الموجودة في محيط الحرم المكي والمسجد النبوي؛ أسواق العتيبية، وسوق “الستين”، سوق المنصور ،سوق العزيزية وأبراج الساعة وسوق الجمجوم، وأسواق الليل وأسواق شارع الحج.

كما نشر حساب التواصل الحكومي أيضا فيديو لحركة الحجاج في أسواق مكة المكرمة، بعد انتهائهم من مناسكهم، وهم يتحدثون عن الهدايا وقيمتها النفسية على أقاربهم بعد عودتهم إلى أوطانهم محملين بهدايا الحج.