ما الذي يحصل في قضاء اسرائيل وهل يؤشر هروب المستثمرين لاحتمال حرب أهلية؟

تواجه إسرائيل خطر خروج رؤوس الأموال مع المستثمرين من البلاد، بسبب إصلاحات تعتبر خطة لإضعاف القضاء وتقليص صلاحياته وإخضاعها للحكومة والكنيست (البرلمان)، فيما بدأت عبارات حرب أهلية تتصدر العناوين بطرق مختلفة، مع تكشف بوادر عصيان وتمرد في داخل الجيش، كما أنّ الانقسام بين الأطراف يهدّد النظام السياسي الذي يشهد التحوّل نحو اليمين في إسرائيل، في انشقاق عميق ينسف الأسس التي تنظّم الاختلاف بين اليهود وإدارة الخلافات بينهم.

اختلافات في الجيش

أعلن ضباط في قوات الاحتياط الإسرائيلي عزمهم ترك الخدمة العسكرية في حال طبقت هذه الإصلاحات التي تنهي استقلالية القضاء، وأقرت بشكل رسمي في الكنيست الإسرائيلي، فيما أقيل أمس ضابط احتياط في الجيش لمحاولته تنظيم انسحاب جماعي من رحلات تدريبية في إطار احتجاج واسع النطاق على إصلاح للنظام القضائي تعتزم الحكومة تبنيه.

الاستثمارات

تتسبب الخطة (لتعديل السلطات القضائية) بارتفاع في مستوى المخاطر على المستثمرين في اسرائيل وتضيق أفق وبيئة الاستثمارات فيها، هدد توم ليفني الرئيس التنفيذي لشركة فيربيت Verbit ( وهي شركة تقدم أدوات بالذكاء الاصطناعي لوصف محتوى الفيديو والصوت وتدوين الكلام فيه) و أكد مؤسسها أنه سيترك اسرائيل ويخرج مليارات الدولارات منها بسبب مخاوفه من مما يسمى تعديلات الإصلاح القضائي. فيما قام مؤسس شركة Riskified ، بسحب جميع الاحتياطيات النقدية للشركة البالغة 500 مليون دولار من إسرائيل، وهاهو عمدة نيويورك السابق الملياردير مايكل بلومبيرغ، كتب محذرا من كارثة نتنياهو في صحيفة «نيويورك تايمز» في مؤشر على عمق القلق لدى نخبة صهاينة العالم.

كذلك هو الحال مع شركة أنظمة دفع الرواتب الرقمية، بابايا (Papaya Group).

تحولات المشهد السياسي

تظهر موجة قوية لليمين تؤشر لانحسار نفوذ العلمانيين ذوي الأصول الأوروبية المُسيطِر والآمر حتى وقت قريب، لكن صعود الجناح الديني يمثل أعمق أزمة تشهدها إسرائيل وتهدد بتفكك العلاقة مع يهود العالم خاصة يهود أميركا. فما هي هذه التغييرات؟ التغييرات القضائية ما زالت في أروقة البرلمان وستكبح سلطة المحكمة العليا المستقلة وتمنح الحكومة كلمة عليا في اختيار قضاة محكمة يتهمها بعض الساسة المحافظين بالإضرار بالمصالح الوطنية بحسب رويترز. وبالنسبة لائتلاف حاكم يعول على المستوطنين الذين يضغطون لإحكام قبضة إسرائيل على الضفة الغربية المحتلة والأحزاب الدينية المتشددة تُعد المحكمة عدوا للديمقراطية لأنها كثيرا ما تتمرد على البرلمان.