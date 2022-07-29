ما الذي يحدث مع أسعار العقارات في السعودية؟

سامر باطر- اريبيان بزنس: تثار أسئلة عن تقلبات أسعار العقار في السعودية فهل هناك انهيار أم تصحيح للأسعار؟

وبالاستفسار من رئيس أبحاث الشرق الأوسط شركة الاستشارات العقارية نايت فرانك، أوضح فيصل دوراني لأريبيان بزنس ، قائلا:” شهدت أسعار المنازل في المملكة نموًا كبيرًا ومستدامًا لأكثر من عامين، وشهد السوق ارتفاع الأسعار بأسرع وتيرة لها في 5 سنوات خلال الربع الأول. وشهدت الرياض أكبر الزيادات الهامة حيث ارتفعت أسعار الفلل والشقق بنسبة 19٪ و 20٪ على التوالي في 12 شهرًا حتى نهاية مارس.

ويتابع بالقول:” من الواضح أن هذا النمو الكبير قد تم دعمه من خلال تحسين الوصول إلى التمويل وتأمين المنازل بأسعار معقولة من خلال برامج مثل وافي وسكني. ومع ذلك ، سعياً لتحقيق هدف الحكومة بنسبة 70٪ لملكية المنازل بحلول عام 2030 ، والذي بلغ حوالي 62٪ في الوقت الحالي ، تمت تلبية الزيادة الكبيرة في الطلب بخيارات محدودة للشراء، على الرغم من أن هذا سيتغير عندما يبدأ طرح المزيد من المشاريع الضخمة في مبيعات المنازل.”

ويضيف بالقول:” في غضون ذلك ، وفيما يستدرك المعروض في السوق بعض الاستقرار مع انتظار توفر عدد من المنازل من المخزون الجديد ، بدأت الأسعار تظهر علامات على الارتفاع إلى مستويات أبعد من متناول بعض الأسر ، والتي أصبح عليها الادخار لفترة أطول قبل التمكن من الانتقال إلى ملكية المنازل. في الواقع، أظهر بحثنا أن 84٪ من المستأجرين يرغبون في شراء منزلهم الأول هذا العام ، لكن 35٪ لا يزالون يدخرون لتأمين دفعة أولية و 21٪ يجدون أسعارًا مرتفعة للغاية ، بينما يزعم 7٪ أنهم غير قادرين على إيجاد منزل بخيارات تصميم مناسبة.

بشكل عام ، كان هناك انخفاض بنسبة 27٪ على أساس سنوي في الحجم الإجمالي للمعاملات السكنية (حوالي 60.000) بنهاية الربع الأول من عام 2022 ؛ ومع ذلك ، تراجعت القيمة الإجمالية لجميع مبيعات الوحدات السكنية بنسبة 2٪ فقط لتصل إلى 40.4 مليار ريال سعودي ، مما يعكس النمو الممتاز في الأسعار الذي تشهده جميع قطاعات القطاع السكني ، لكنه يؤكد تحديات القدرة على تحمل التكاليف التي ظهرت منذ بعض الوقت.

يوضح تحليلنا أن الفلل، على سبيل المثال ، يمكن أن تكلف ما يصل إلى 12 ضعف الدخل السنوي في جدة و 8 أضعاف الدخل السنوي في الرياض ، وهو أعلى بكثير من عتبات القدرة على تحمل التكاليف المقبولة عالميًا والتي تبلغ 5-6 أضعاف الدخل السنوي. علاوة على ذلك، أظهر تقرير المملكة العربية السعودية لعام 2022 أن 30٪ من المشترين لأول مرة يطمحون إلى شراء فيلا ، في حين أن 50٪ من المشترين لأول مرة ممن لديهم ميزانيات تتراوح بين 750،000 – 2.2 مليون ريال سعودي ، وهي فيلا ذات نوعية جيدة مكونة من 3 أو 4 غرف نوم. في الرياض ، على سبيل المثال ، تكلف الفيلا أكثر بكثير من 2.2 مليون ريال سعودي.”