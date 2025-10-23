ما الذي ستقدمه يو آي باث أبرز شركة أتمتة بالذكاء الاصطناعي لتدريب السعوديين؟

دشنت يو آي إي باث UiPath مركزها في الرياض وأطلقت معسكراً وطنياً لتزويد 25 شاباً وشابة سعوديين بخبرات الأتمتة والذكاء الاصطناعي، وذلك بهدف بناء جيل يقود الاقتصاد الرقمي ويركز مكتب الشركة الجديد في الرياض على تأهيل الكوادر الوطنية لقطاع الأتمتة عالي النمو.

في خطوة استراتيجية تؤكد الأهمية المتزايدة للمملكة كمركز للابتكار الرقمي، دشنت شركة يو آي باث UiPath، الرائدة عالمياً في مجال أتمتة العمليات بالذكاء الاصطناعي، مكتبها الجديد والرئيسي في حي الملك عبدالله المالي بالرياض ويهدف هذا التوسع إلى تحقيق مكاسب مزدوجة: رفع كفاءة وإنتاجية الشركات السعودية، وتنمية الكفاءات الوطنية المتخصصة. وشهد حفل الافتتاح حضور المؤسس والرئيس التنفيذي لـ يو آي باث دانيال داينز، إلى جانب محمد عبدالعزيز العريفي، وكيل الوزارة المساعد لريادة الأعمال في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وممثلين عن كبار العملاء مثل الشركة السعودية للكهرباء، مما يجسد التركيز على تحسين الأداء المؤسسي.

تعزيز إنتاجية الشركات عبر الأتمتة الذكية

سيعمل المكتب الجديد كمركز استراتيجي لدعم الشركات والجهات الحكومية في استخدام تقنيات الأتمتة المعتمدة على وكلاء الذكاء الاصطناعي. وتساعد منصة UiPath المؤسسات السعودية على بناء “قوة عاملة رقمية” من الروبوتات البرمجية القادرة على زيادة الكفاءة التشغيلية عبر أتمتة المهام المتكررة والمعقدة RPA في الأنظمة المختلفة ، فضلا عن اتخاذ القرارات الذكية، باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي (Agentic AI Automation) لتحسين العمليات بشكل ذاتي. و تحسين العائد على الاستثمار، من خلال أدوات اكتشاف العمليات (Process Mining) التي تحدد أفضل فرص الأتمتة في سجلات النظام. وتطبق هذه الحلول بالفعل في مؤسسات رائدة مثل أرامكو، وهيئة الزكاة والضرائب والجمارك، ووزارة السياحة، مما يحقق نتائج ملموسة في تسريع التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات.

الاستثمار في الكفاءات السعودية

إلى جانب دعم الشركات، وضعت UiPath تنمية القدرات الوطنية في صلب استراتيجيتها، حيث أعلنت بالتعاون مع الأكاديمية السعودية الرقمية عن إطلاق النسخة الثانية من المعسكر الوطني لتأهيل الكفاءات السعودية في الذكاء الاصطناعي والأتمتة. ويأتي هذا البرنامج المكثف ليؤهل 25 شاباً وشابة سعوديين بالمهارات الأساسية والمتقدمة في الأتمتة والذكاء الاصطناعي، بهدف تزويد الكوادر السعودية بالمهارات الأعلى طلباً في سوق العمل المستقبلي. وليتسنى من خلال ذلك تعزيز مشاركتهم الفعالة في بناء الاقتصاد الرقمي للمملكة، انسجاماً مع مستهدفات رؤية 2030.

وعلّق دانيال داينز، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ UiPath، قائلاً: “افتتاح مكتبنا الجديد في الرياض يعكس إيماننا بمستقبل المملكة، فيما يؤكد تعاوننا مع الأكاديمية السعودية الرقمية التزامنا العميق بتنمية المهارات. ومن خلال الجمع بين خبرتنا العالمية والمواهب المحلية، نساعد المؤسسات على اغتنام فرص جديدة للنمو والكفاءة.” بدورها، أكدت سارة آل الشيخ، نائب الرئيس الإقليمي والعضو المنتدب لـ UiPath، أن المكتب الجديد سيكون “مساحة تجمع العملاء والشركاء والمبتكرين لتسريع النتائج وبناء جيل من المهنيين السعوديين القادرين على قيادة الاقتصاد الرقمي للمملكة خلال السنوات المقبلة.”