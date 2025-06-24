ما الذي ستقدمه سوني الشرق الأوسط وأفريقيا في الشهور القادمة؟

يوضح جوبين جوجو، المدير العام لشركة سوني الشرق الأوسط وأفريقيا ، خطط سوني الشرق الأوسط وأفريقيا للشهور القادمة من العام الحالي قائلا:”

يبقى تركيزنا منصبًا على تعزيز مكانتنا الريادية لتوفير حلول ترفيه منزلي متميزة في المنطقة. بناءً على ما أطلقناه العام الماضي من حملة “السينما تعود إلى الوطن”، ارتقينا هذا العام بتجربة المشاهدة إلى مستوى أعلى مع أحدث تشكيلاتنا من تلفزيونات برافيا ومنتجات برافيا ثيتر الصوتية المنزلية.

إلى جانب ذلك، نركز بشكل كبير على الأنشطة الموجهة للمستهلكين، مثل مهرجان ألفا، ومؤتمر سوني للمبدعين، وفعاليات سوني سينما لاين، وورش العمل المتخصصة التي تتواصل مع أكثر من 900 مبدع في جميع أنحاء المنطقة. وتستند هذه المبادرات إلى رؤى المستهلكين الفورية، مما يسمح لنا بتلبية الاحتياجات الإبداعية المتنوعة والفئات العمرية.

كيف ترى مستقبل سوني في ظل إرثها العريق في مجال الإلكترونيات عالية الجودة، وخاصةً أجهزة التلفزيون والكاميرات وأجهزة الصوت؟

نعيش في عالم سريع التغير، يتحرك بوتيرة أسرع من أي وقت مضى. وبالنظر إلى المستقبل، سندخل قريبًا عصرًا يمتزج فيه الواقعان المادي والافتراضي بلا حدود. وسيُعزى ذلك إلى التبني السريع للذكاء الاصطناعي، وأتمتة العمليات الروبوتية، والأتمتة. في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2025، طرحت سوني “رؤية الترفيه الإبداعي”، وهي خارطة طريق طويلة المدى نطمح إلى تحقيقها خلال 10 سنوات من الآن. ومن خلال التعاون مع المبدعين، نهدف إلى تقديم منصة KANDO1 التي تُلهم الناس وتربطهم بطرق لم نتخيلها من قبل.

ما رأيك في ضعف حضور سوني في قطاع التجزئة، بالإضافة إلى محدودية تكاملها مع منظومتها؟

تتميز عملياتنا بموقع استراتيجي لتلبية احتياجات أسواق متنوعة، لكل منها تفضيلات استهلاكية فريدة ومتطلبات تكنولوجية خاصة، تشمل: تواجدًا في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وبلاد الشام، ومؤخرًا في منطقة آسيا الوسطى.

في دول مجلس التعاون الخليجي، لدينا حضور راسخ في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين وقطر وعُمان والكويت، حيث تتراوح عروضنا بين أجهزة تلفزيون برافيا المتميزة، وكاميرات ألفا، ومنتجات الترفيه الشخصي والترفيه المنزلي. ويعزز حضورنا في قطاعي التجزئة والتجارة الإلكترونية شراكاتنا مع كبار الموزعين وتجار التجزئة والمنصات الإلكترونية، مما يضمن سهولة وصول محبي سوني إلى عروض منتجاتنا. ومع إطلاق منصة التجارة الإلكترونية Sonyworld، نركز جهودنا على نهج مباشر مع المستهلك لتقديم تجربة سلسة وشخصية من خلال عروض وحوافز مصممة خصيصًا.

· ماذا تتوقع من ألعاب سوني، وأجهزة التلفزيون؟

تلتزم سوني التزامًا راسخًا بدعم وتمكين مجتمع الألعاب والرياضات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، حيث تفخر بكونها أحد الشركاء المؤسسين من خلال اتفاقية متعددة السنوات مع مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية. بالإضافة إلى ذلك، صُممت أجهزة تلفزيون برافيا لدينا بميزات تُحسّن الاستجابة ووضوح الصورة للاعبي منصات الألعاب، حيث يتعرف جهاز PS5 على طرازات تلفزيون برافيا الفردية ويختار أفضل خرائط ألوان HDR. أما بالنسبة للاعبي الكمبيوتر، فقد أطلقنا INZONE لدعم وقت لعب أطول وإلغاء ضوضاء فعال. ومؤخرًا، وسّعنا نطاق ألعاب INZONE الخاص بنا، والذي يتضمن الآن شاشتي ألعاب جديدتين، إحداهما طُوّرت بالتعاون مع فريق الرياضات الإلكترونية الرائد Fnatic، وسنُطلق قريبًا العديد من الإضافات الجديدة إلى مجموعة ألعاب INZONE. كما نُوسّع نطاق تفاعلنا من خلال شراكات مثل تعاوننا مع NASR Esports، مما يُتيح لنا التواصل مع مجتمعات الألعاب الشعبية والمحترفة في المنطقة.

· كيف تتطور سوني نحو مجالات أخرى، مثل سيارات الدفع الرباعي وتقنية بلوكتشين؟

لقد طورنا سلسلة من المبادرات مع شركات مجموعة سوني المتنوعة، وأبرزها سوني هوندا موبيليتي. وتُجسّد مركبتنا النموذجية AFEELA هذا التحول، حيث تُركّز على تجربة المستخدم وتوفر أحدث التقنيات وتسعى جاهدةً للابتكار في مجال التنقل.