ما الذي ستقدمه الاستثمارات بمنطقة مالية حرة في المالديف؟

وقعت جزر المالديف اتفاقاً استثمارياً ضخماً بقيمة 8.8 مليار دولار مع شركة إم بي إس جلوبال انفستمنتس (MBS Global Investments) لتأسيس”منطقة مالية حرة” تشمل مركز مؤتمرات وفنادق وأبراجاً سكنية ومكاتب. هذا الاستثمار الهائل يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي السنوي للبلاد (6.5 مليار دولار). ومن المتوقع أن يعزز هذا المشروع الناتج المحلي الإجمالي للمالديف خلال 4 سنوات ويجلب إيرادات بقيمة مليار دولار بحلول عام 2030، مما يساعد في تنويع اقتصادها وجعل العاصمة ماليه مركزاً مالياً رائداً في المحيط الهندي.

وبالاستفسار من نديم حسين الرئيس التنفيذي إم بي إس جلوبال انفستمنتس، عن المكاسب التي ستجنيها شركة إم بي إس جلوبال انفستمنتس (MBS Global Investments) من الاستثمار في المشروع المالي الضخم في المالديف في منطقة المحيط الهندي، أجاب القول:” يعزز مركز المالي الدولي في المالديف MIFC التواجد العالمي لشركة إم بي إس جلوبال انفستمنتس، مع توفير مزايا للمستثمرين الأوائل في مركز شامل ذي رؤية مستقبلية، يتمتع بموقع استراتيجي. مع إيرادات متوقعة تتجاوز 1.1 مليار دولار أمريكي سنويًا بحلول السنة الخامسة، سيُولّد هذا الاستثمار مصادر دخل متنوعة تشمل العقارات، والتكنولوجيا المالية، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، وغيرها. تُعدّ جزر المالديف واحدة من أكثر الوجهات السياحية استقطابًا للأثرياء. إن إنشاء منطقة حرة مالية، مصحوبة بخطة رئيسية طموحة للزوار والمقيمين على حد سواء، قائمة على الاستدامة ورائد عالمي في مجال الرعاية الصحية، سيحظى بجاذبية عالمية.

أريبيان بزنس: كيف تنظرون إلى هذه المنطقة وما الذي يجعلها جذابة للغاية؟

نديم الحسين: تتوافق رؤية حكومة جزر المالديف للتنويع الاقتصادي بسلاسة مع طموحنا لإنشاء منطقة حرة مالية تركز على المستقبل، وتدعم نمو البلاد على المدى الطويل. بفضل موقعها الاستراتيجي بين آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، توفر جزر المالديف وصولاً لا مثيل له إلى بعض أسرع أسواق العالم نموًا. وبفضل تخصيص الأراضي، والاستثمار في البنية التحتية، والتوافق التنظيمي التدريجي، تستفيد منطقة المالديف المالية من دعم حكومي قوي. وإلى جانب جاذبية البلاد الطبيعية والتحسينات التي تشهدها، مثل توسعة مطار فيلانا الدولي، تتمتع المنطقة بموقع مثالي لتصبح مركزًا مستدامًا ومتصلًا عالميًا لرواد التكنولوجيا المالية، والمستثمرين المؤسسيين، ورواد الأعمال الرقميين على حد سواء.

أريبيان بزنس: هل ستمتلك شركة إم بي إس جلوبال انفستمنتس عقارات كبيرة، وإذا كان الأمر كذلك، فكم تبلغ قيمتها؟

نديم الحسين: نعم، ستقود شركة إم بي إس جلوبال انفستمنتس تطوير مساحة تزيد عن 780,000 متر مربع، تشمل ثلاثة أبراج سكنية ومكاتب مميزة، مصممة لمقار رئيسية دولية ومكاتب إقليمية، ووحدات سكنية فاخرة بعلامات تجارية مطلة على البحر، وفنادق عالمية المستوى، وتجربة تسوق نابضة بالحياة وفريدة من نوعها، بالإضافة إلى مراكز تسوق وضيافة ومراكز صحية ومؤسسات ثقافية.

من خلال شراكتها مع حكومة المالديف، تمتلك شركة إم بي إس جلوبال انفستمنتس حقوق تطوير الأراضي وبيعها وتأجيرها، مما يُسهم في تحقيق قيمة أصول كبيرة على المدى الطويل وتدفقات دخل سنوية.

هل يمكنك توضيح الجانب المُهم من هذا الاستثمار؟

نديم الحسين :يُمثل هذا الإرث ركيزة اقتصادية جديدة لجزر المالديف. سيجذب مركز ماليديف المالي الدولي الزوار على مدار العام بدلاً من المواسم، مما سيدعم بشكل أكبر الكيانات السياحية الأوسع في المالديف. علاوة على ذلك، سيوفر المشروع أكثر من 16,000 فرصة عمل، ويؤوي 6,500 ساكن، وسيُنشئ منطقة حضرية جديدة تعمل بالطاقة النظيفة والتصميم المُتكيف مع المناخ. سيوفر المشروع بنية تحتية طويلة الأمد يُمكن للمالديفيين والمقيمين والزوار المستقبليين الاستفادة منها، مثل الجامعات التابعة لجامعة آيفي ليج، والمدارس الدولية ومدارس الضيافة. كما سيُسهم في خلق مسارات أكاديمية ومهنية جديدة للمالديفيين في الأسواق الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي.

ثقافيًا، يحتفي المشروع بالتراث المحلي ويحافظ عليه من خلال المهرجانات التي تُقام على مدار العام، والهندسة المعمارية المالديفية، والمتحف الوطني لعلوم المحيطات.

أريبيان بزنس: هل تلاحظون أي مشكلة مناخية في تلك المنطقة؟ وماذا تقصدون بالقدرة على التكيف مع تغير المناخ، في حين يُعتبر المناخ تهديدًا وجوديًا لجزر المالديف؟

نديم الحسين :صُممت منطقة مركز المالديف المالي MIFC كنموذج عالمي للتنمية الحضرية القادرة على التكيف مع تغير المناخ، حيث تُدمج الاستدامة والابتكار منذ البداية. ستُدار المنطقة بالكامل بالطاقة المتجددة، مع مباني متوافقة مع معايير LEED، وأنظمة متطورة لإعادة تدوير المياه، وإدارة متكاملة للنفايات.

يُولي تصميمها الخالي من السيارات، والذي يُركز على الناس، الأولوية للرفاهية والكفاءة، حيث تقع أنظمة النقل والخدمات اللوجستية تحت الأرض للحفاظ على مساحة عامة نظيفة ومفتوحة. تضمن البنية التحتية الذكية، مثل مراقبة الطاقة والإضاءة الذكية وأنظمة التنقل، حياةً سلسة ومستدامة.