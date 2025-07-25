ما الذي تقدمه خدمة حسابات كبار السن الجديدة من أوبر في الشرق الأوسط؟

أطلقت أوبر خدمة مبسطة تسهل على كل السن التنقل في سياراتها بعدة مزايا ملائمة وهي تتوفر من أوبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتشمل الدول كل من الإمارات والسعودية ومصر، إلى جانب قطر والبحرين والأردن، ولبنان. ويهدف هذا الخيار إلى جعل تطبيق أوبر أكثر سهولة وشمولية لكبار السن، مع التركيز على تلبية احتياجاتهم الخاصة وتوفير راحة البال لعائلاتهم. أبرز الميزات الأساسية والجديدة في حسابات كبار السن هي طلب الخدمة التي يتم إنشاؤها عبر “الملف التعريفي للعائلة”، مما يسمح لأفراد العائلة الموثوق بهم بإدارة الرحلات أو المساعدة عن بُعد. كما يمكن لكبار السن الذين يفضلون الاستقلالية والتنقل دون مساعدة تفعيلها مباشرة من إعدادات حسابهم في التطبيق. تقدم الخدمة تجربة مبسطة تتضمن نص أكبر لسهولة القراءة، مع شاشة مبسطة لإزالة أي تعقيدات مربكة بخطوات مختصرة وبأزرار سهلة الاستخدام.

أبرز المزايا

مرونة في الدفع: يمكن لأفراد العائلة الدفع عن بعد، أو يمكن لكبير السن استخدام خيارات دفع مرنة.

تتبع الرحلات في الوقت الفعلي: يمكن لأفراد العائلة تتبع رحلات أحبائهم لضمان سلامتهم وراحتهم.

استقلالية السكن: لا يشترط أن يعيش كبير السن والمسؤول عن حساب العائلة في نفس المكان.



سد فجوة في وسائل النقل: تأتي هذه الخدمة كحل للتحديات التي قد يواجهها كبار السن في

الوصول إلى وسائل النقل العام، مثل المسافات الطويلة أو الظروف المناخية الصعبة.



تصميم شامل: تم تطوير هذه الميزات بمشاركة كبار السن أنفسهم والمهتمين بتحسين إمكانية الوصول، مما يعكس التزام أوبر بجعل تقنياتها أكثر شمولاً ومناسبة لجميع الفئات العمرية.



التوسع الإقليمي: يأتي هذا الإطلاق بعد نجاح الميزات في الولايات المتحدة والبرازيل وتشيلي والمكسيك، مما يؤكد التزام أوبر بتكييف خدماتها لتلبية الاحتياجات المحلية.

تمثل هذه الخطوة جهودًا مهمة من أوبر لجعل خدماتها أكثر سهولة، شمولية، ومتاحة للجميع، مع التركيز على دعم كبار السن وعائلاتهم.