ما الذي تقدمه بنيان، أول منصة سحابية سعودية للذكاء الاصطناعي للمؤسسات؟

أطلقت شركة أومني أوبس – OmniOps، منصة بنيان وهي أول منصة سعودية سيادية لخدمة الاستدلال (Inference as a Service)، لتوفر للشركات والمؤسسات الحكومية البنية التحتية اللازمة لإطلاق وتشغيل أدوات الذكاء الاصطناعي مثل بناء تطبيقات ذكية وروبوتات محادثة (Chatbots) لمعالجة استفسارات العملاء أو الموارد البشرية، فضلا عن أتمتة تلخيص المستندات لاستخراج المعلومات الرئيسية بسرعة، وتحليل البيانات غير المنظمة للحصول على رؤى فورية من التقارير أو الملفات النصية. وتعد بنيان – Bunyan منصة سحابية سعودية متخصصة في تقديم خدمة الاستدلال (Inference as a Service) لتسمح للشركات والمؤسسات باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي الجاهزة والمُحسّنة دون الحاجة إلى بناء أو إدارة البنية التحتية الخاصة بها. وتلبي الشركة مثلا حاجة المؤسسات لاستخدام نموذج لغة كبير (LLM) مثل GPT-4، دون الحاجة لامتلاك الموارد اللازمة لتشغيله بكفاءة، حيث توفر بنيان أداء وكفاءة عالية عبر المنصة المُحسّنة لتقديم سرعة استجابة فائقة (تأخير أقل بنسبة 40%) وكفاءة عالية في استهلاك الطاقة (أقل من 50%) كي تحصل على نتائج أسرع وبتكلفة تشغيلية أقل. وتضمن الخدمة سيادة البيانات (Data Sovereignty)ـ أي تؤمن بقاء بيانات الشركات الحساسة داخل المملكة العربية السعودية، بما يتوافق مع القوانين واللوائح المحلية، مما يجعلها مناسبة للقطاعات الحساسة مثل الحكومة، والرعاية الصحية، والقطاع المالي التي لا تستطيع إرسال بياناتها إلى خوادم خارج البلاد. وتتميز المنصة بتوفيرها حلاً متكاملاً لايقتصر على النصوص فقط، بل تدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات الرؤية الحاسوبية (تحليل الصور والفيديو) و الصوت (التعرف على الكلام)، كما توفر واجهة موحدة للوصول إلى مجموعة متنوعة من النماذج، سواء العامة أو الخاصة. وتوفر بنيان تطبيقات عملية: لتكون بمثابة البنية التحتية السحابية التي تحتاجها الشركات في السعودية لتسريع تبنيها للذكاء الاصطناعي، مع ضمان الأداء العالي، الأمان، والالتزام باللوائح المحلية.

@omniopssa launches “Bunyan,” the first Saudi sovereign AI inference platform.

Delivering high-performance across text, vision, and audio applications with full data sovereignty and regulatory compliance.@nvidia @NVIDIAAI

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