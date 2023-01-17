ما هو التطبيق المشفر للتواصل بين مهربي المخدرات؟

فتح ملف التحقيق المتشعّب في قضية “سكاي إي سي سي” (التطبيق الإلكتروني المشفّر للتواصل بين عصابات المخدرات) نافذة لدوائر الشرطة الأوروبية على العالم القاتم للمهرّبين، من تصفية حسابات وتعذيب في هولندا وصربيا، الى تهديدات وشبهات فساد على مستوى غير معهود في بلجيكا.

وتختصر مديرة الشرطة الأوروبية (يوروبول) كاثرين دو بول العملية بالقول “كنا كالجالسين مع المجرمين على الطاولة ذاتها”.

خرج الملف الذي عرف باسم تطبيق كندي للتواصل المشفّر، إلى دائرة الضوء اعتبارا من آذار/مارس 2021.

وأعلنت بلجيكا وفرنسا بالتوازي، توجيه ضربة محكمة إلى عصابات تهريب المخدرات تعود بشكل أساسي الى التمكّن من فكّ شيفرة هذا التطبيق، وهو إنجاز تقني ساهم فيه محقّقون هولنديون، وأتاح خلال الأشهر الماضية، تفكيك شبكة ضخمة لتهريب الكوكايين توزع أفرادها بين دبي وأنحاء مختلفة من أوروبا.

⚠️ International hit against Brazilian narcos shipping Bolivian cocaine to the EU.



??, ?? & ?? authorities shut down a criminal organisation which was coordinating its operations via encrypted communications platform SKY ECC.



Press release➡️ https://t.co/ZOmn3a36QC pic.twitter.com/hdpBj10DMr — Europol (@Europol) February 18, 2022

أوقفت الشرطة 48 شخصا في بلجيكا بعد قرابة 200 مداهمة، في عملية كانت تتويجا لتحليل مئات ملايين الرسائل الإلكترونية، ونتاج عمل امتد أعواما طويلة في التاسع من آذار/مارس 2021.

وأشارت الشرطة في حينه الى أن ذروة نشاط كارتل التهريب كانت في محيط مدينة أنتويرب، نقطة الدخول الأوروبية للكوكايين الآتي من أميركا الجنوبية. في 2022، ضبطت قوات الأمن ما يناهز 110 أطنان من هذه المادة، مسجّلة رقما قياسيا جديدا.

كان للقضاء الفرنسي دوره في العملية أيضا، إذ فتح تحقيقا منذ 2019 في نظام التواصل “غير المعلن” هذا، نظرا إلى أن خوادمه التقنية كانت في فرنسا.

وبعد أكثر من عامين، بات الفرنسيون والبلجيكيون يتحدثون عن “ما قبل سكاي إي سي سي وما بعده” في مجال مكافحة تهريب المخدرات في أوروبا.

“أكثر من مليار رسالة“

استندت العملية إلى كمية هائلة من المعلومات “تفوق أكثر من مليار رسالة”، وفق ما أكد قائد الشرطة القضائية الفدرالية البلجيكية إريك سنويك لوكالة فرانس برس.

وأضاف “استخدمنا جزءا صغيرا نسبيا من المعلومات المتوافرة …هذا عمل مستمر ويتطلب أعواما” لإنجازه.

منذ آذار/مارس 2021، تمّ توقيف زهاء 1400 شخص لاستجوابهم في بلجيكا وفتح 511 تحقيقا قضائيا أو تزويدها بمعطيات مستقاة من “سكاي إي سي سي”، وفق أرقام رسمية.

وفي أواخر تشرين الثاني/نوفمبر، كشفت يوروبول أن الرسائل المشفّرة أتاحت تفكيك “سوبر كارتل” كان يستحوذ على ثلث عمليات تجارة الكوكايين في أوروبا. وتم توقيف 49 مشتبها بهم في خمس دول، بينهم ستة “بارونات” مخدرات في دبي.

??? Another #EUMostWanted fugitive arrested!



The suspect had been on the run since 2014 and was finally tracked down in Toledo, thanks to a tip from the public.



?️ Watch the moment ?? @policia take him into custody here ⤵️



pic.twitter.com/zxWJXvU2ff — Europol (@Europol) January 12, 2023

وترتبط نصف التحقيقات في بلجيكا بالنيابة العامة في أنتويرب.

وقال رئيس الوزراء ألكسندر دو كرو في أيلول/سبتمبر إن المدينة المطلة على بحر الشمال، هي الأبرز في هذه القضية، الا أن “الجريمة المنظمة تمتد في مختلف مناطق البلاد”، معلنا تعزيز الأجهزة المختصة بالتحقيق.

وأتاحت دراسة الرسائل المشفّرة التوصل إلى خلاصة أولى تكشف مدى العنف الذي تعتمده المنظمات الإجرامية.

وقال المدعي العام لدى محكمة الاستئناف في باريس ريمي هايتز إن المنظمات “استقدمت الى أوروبا تصرفات كنا نعتقد أنها تنحصر بأميركا الجنوبية … الترهيب، الاغتيالات، إعدام أشخاص بشكل مباشر أمام متفرجين فرحين. هذه هي الطريقة التي تدار بها عمليات التهريب”.

عنف “غير مسبوق“

ويتحدث سنويك عن “مستوى من العنف غير مسبوق على الإطلاق”، مشيرا على سبيل المثال الى العثور على حاويات في قاعات تعذيب في هولندا.

ويوضح “من أجل بضعة آلاف من اليورو، لا يترددون أحيانا في قتل أشخاص …كانوا يتعاونون معهم قبل ساعات قليلة، لمجرد عدم التزامهم بما تمّ الاتفاق عليه، وذلك بعد ساعات من التعذيب”، معتبرا أن “هذا الأمر يثير القشعريرة”.

وأتاحت قراءة الرسائل عبر التطبيق المشفّر، تحديد موقع “منزل رعب” قرب العاصمة الصربية بلغراد، كان يتم فيه تقطيع أوصال الضحايا قبل أن توضع بقاياهم في مفرمة للحم.

وتشكّل منطقة البلقان إحدى أبرز المحطات على خريطة التهريب الدولي، حالها حال دبي حيث لجأ العديد من متزعّمي عصابات التهريب. ولاحظ المحققون أن اللغة الألبانية هي الثانية من حيث الاستخدام عبر تطبيق “سكاي إي سي سي” بعد الإنجليزية.

وتم تشارك المعطيات المكتشفة عبر التطبيق مع 22 دولة على الأقل، منها دول في أميركا اللاتينية يسجّل فيها إنتاج أو عبور للمخدرات، مثل البرازيل وكولومبيا.

وإضافة الى المهرّبين من أصول مغربية الذين ينشطون في هولندا، أو أعضاء مافيا ندرانغيتا من منطقة كالابريا الإيطالية، كشف تطبيق “سكاي إي سي سي” عن وجود “ممثلين للكارتيلات الأميركية الجنوبية” في بلجيكا، وفق ما أكد سنويك.

ويثير المدى الذي بلغته هذه الشبكات، القلق في دول أوروبية عدة.

وقال قاضِ فرنسي “أنا قلق للغاية … نحن نقلّل من خطر عمليات التهريب هذه لجهة زعزعة استقرار الدول وامتداد العنف على نطاق المجتمع”.