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Posted inأخبار أريبيان بزنس

ما أكثر 10 وظائف مطلوبة في السعودية خلال 2023؟

شركة لينكد إن تكشف أن الوظائف الأسرع نمواً في السعودية هي في قطاعات المبيعات والتكنولوجيا والبيئة والموارد البشرية

شركة لينكد تكشف وظائف السعودية الأكثر طلباً في 2023

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أكثر الوظائف طلباً هي في قطاعات المبيعات والتكنولوجيا والبيئة والموارد البشرية
الوظائف في السعودية

كشفت بيانات حديثة عن الوظائف الأسرع نمواً في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة أن معظم هذه الوظائف موجودة في قطاعات المبيعات والتكنولوجيا والبيئة والموارد البشرية وتعكس الزيادة في وظائف التكنولوجيا حجم التحول الرقمي الحالي في الدولتين بالإضافة إلى الاهتمام المتنامي بالبيانات والأتمتة الذي تشهده المنطقة.

وقالت شركة لينكد إن؛ وهي أكبر شبكة للوظائف في العالم، اليوم الأربعاء، إن أصحاب العمل يبحثون عن مهارات متقدمة، مثل لغات البرمجة والأمن السيبراني استجابة للتركيز المتزايد على البيانات والأتمتة في المنطقة.

وأظهرت البيانات أن نحو 40 بالمئة من المناصب العشرة الأولى في السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، كانت مرتبطة بالأمن السيبراني وتحليل البيانات وتطوير البرمجيات.

وهذه قائمة الوظائف العشر الأكثر طلباً في السعودية في 2023:

1- مدير بيئي

2- اختصاصي عمليات الموارد البشرية

3- مبرمج الواجهة الخلفية (لغات البرمجة)

4- محلل مركز عمليات الأمن

5- مدير الأمن السيبراني

6- مساعد طبيب أسنان

7- اختصاصي استقطاب مواهب

8- عالم بيانات

9- اختصاصي عقود

10- حارس أمن

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