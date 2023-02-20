ما هي أكثر 10 جنسيات زارت دبي خلال 2022؟

أظهرت بيانات حديثة صادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي احتلال الهند صدارة قائمة الدول الأكثر زيارة إلى الإمارة خلال 2022، بحوالي 1.84 مليون زائر دولي، بنمو 102%، بالمقارنة مع عام 2021.

ووفقاً للبيانات جاءت سلطنة عمان في المركز الثاني بنحو 1.31 مليون سائح دولي، متجاوزة مستويات ما قبل الجائحة بنسبة 27%، كما ارتفعت بنسبة 369% مقارنة بـ 2021.

وحلّت السعودية في المركز الثالث بـ 1.21 مليون سائح سعودي إلى دبي، بنمو 147%، مقارنة بعام 2021، لكن الأعداد لا تزال متراجعة بنسبة 22% مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة.

وجاءت المملكة المتحدة في المركز الرابع بـ 1.04 مليون سائح بريطاني، بنمو 149% مقارنة بـ 2021، كما أن الأعداد لا تزال دون 2019 بنسبة 13%.

وجاءت الجنسية الروسية في المركز الخامس، حيث استقبلت دبي نحو 758 ألف سائح روسي في 2022، بنمو 70% مقارنة بـ 2021، وتجاوزت أيضاً مستويات ما قبل الجائحة بنسبة 4%.

واحتلت الولايات المتحدة المركز السادس، بنحو 590 ألف سائح أمريكي إلى دبي، بنمو 90% مقارنة بـ 2021، واستعادت السوق الأمريكية نحو 89% من مستويات ما قبل الجائحة.

وجاءت ألمانيا في المركز السابع، بنحو 422 ألف سائح دولي، حيث ارتفع أعداد الزوار الألمان إلى دبي بنسبة 75% مقارنة بعام 2021، وانخفض بنسبة 25% مقارنة بعام 2019.

وحلّت فرنسا في المركز الثامن بـ 364 ألف سائح دولي، بنمو 25% مقارنة بـ 2021، وبتراجع 5% مقارنة بـ 2019، كما جاءت باكستان في المركز التاسع بـ 356 ألف سائح، بنمو 44% مقارنة بـ 2021، وبتراجع 29%، مقارنة بـ 2019.

وحلّت إيران في المركز العاشر، بنحو 328 ألف سائح، بنمو 112% مقارنة بـ 2021، وبنمو 15%، مقارنة بمستويات 2019.

وتقاسمت دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا الغربية المركز الأول بنسبة 21% لكل منطقة، ثم جنوب آسيا بنسبة 17%، ثم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بـ 12%، وروسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية بـ 11%، والأمريكتان 7%، ثم إفريقيا 5%، ودول شمال وجنوب شرق آسيا بنسبة 5%.

وكشفت سابقاً دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عن زيادة في أعداد الزوار الدوليين إلى دبي خلال العام الماضي، حيث استقبلت الإمارة 14.36 مليون زائر دولي في الفترة من يناير وحتى ديسمبر 2022، بزيادة قدرها 97% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021، الذي استقبلت خلاله المدينة 7.28 مليون زائر، لتتجاوز بذلك مستويات تعافي قطاع السياحة العالمي والإقليمي.