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Posted inأخبار أريبيان بزنس

ما أكثر الشكاوى على شركات الطيران السعودية؟

الهيئة العامة للطيران المدني كشفت عدد الشكاوى المرفوعة من المسافرين ولتكون الخطوط السعودية صاحبة أقل الشكاوي

الخطوط الجوية السعودية أقل الشركات السعودية من حيث شكاوي المسافرين ثم طيران أديل فطيران ناس

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الخطوط السعودية صاحبة أقل عدد شكاوي
جاءت طيران ناس في المرتبة الأولى وفلاي أديل ثانياً والخطوط السعودية ثالثاً

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، حديثاً، مؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات من واقع عدد الشكاوى المرفوعة من المسافرين إلى الهيئة خلال ديسمبر/كانون الأول 2022.

وكشفت “الهيئة”، في تقريرها، عن إجمالي الشكاوى التي رُفعت من المسافرين على الناقلات الجوية خلال ديسمبر/كانون الأول 2022، والتي بلغت 879 شكوى، ورصد المؤشر أن الخطوط الجوية السعودية جاءت كأقل شركات الطيران شكاوى بواقع 18 شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد لديسمبر/كانون الأول وصلت إلى 99 بالمئة، وحل شركة طيران أديل ثانياً بواقع 47 شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 93 بالمئة، وجاءت شركة طيران ناس ثالثاً حيث وصل عدد الشكاوى إلى 50 شكوى لكل 100 ألف مسافر وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 34 بالمئة، فيما جاء أكثر تصنيفات الشكاوى تداولاً لذات الشهر عن استرجاع قيمة التذاكر أولاً ثم تأخير الرحلات، فإلغائها.

وكانت “الهيئة” وفرت قنوات تواصل متعددة على مدار الساعة لتحقيق ضمان التفاعل مع المسافرين ورواد المطار عن طريق قنوات الاتصال التالية: مركز الاتصال الموحد (8001168888)، وخدمة (واتس آب) عبر الرقم 0115253333، وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني، والموقع الإلكتروني، حيث تتلقى الهيئة الشكاوى عبر تلك القنوات التي تنوَّعت ما بين إصدار بطاقات الصعود، وتعامل الموظفين وخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة والحركة المحدودة، وغيرها.

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