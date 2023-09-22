ما أكثر الدول في احتياطيات الذهب؟ مفاجأة سعودية

ما أكثر الدول في احتياطيات الذهب؟ يثير هذا التساؤل العديد من المهتمين بالمعدن الأصفر، خاصة وأن الحكومات تعتبره أصلاً تحوطياً جيداً.

مجلس الذهب العالمي أصدر تقريرا جديدا أكد فيه أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال تتربع على عرش الدول التي تمتلك الرصيد الأكبر في احتياطات الذهب ضمن مكونات الاحتياط الأجنبي بالبنك المركزي بإجمالي 8133.5 طن.

المملكة العربية السعودية جاءت في المركز الأول عربياً من بين الدول الأكثر تحوطاً بالذهب، وهي في مرتبة متقدمة عالمياً، إذ تحظى بالترتيب السابع عشر بإجمالي احتياطات 323.1 طن.

أكثر الدول العربية امتلاكا للذهب

وكشف تقرير مجلس الذهب العالمي لشهر سبتمبر الجاري، أن احتياطي الذهب لدى البنوك المركزية للدول العربية بلغ “1515.1” طنًّا، فيما وصل احتياطي الذهب لدى البنوك المركزية لدول العالم مجتمعة “35664.5” طنًّا.

وبحسب التقرير، جاء لبنان في المركز الثاني عربياً، والـ 21 عالميا، برصيد 286.8 طن، والجزائر في المركز الثالث بـ 173.6 طن، والعراق رابعاً بـ 132.6 طن من الذهب، فيما تحتل مصر المركز الخامس عربياً بـ 125.9 طن.

الدولة احتياطي الذهب بالطن الترتيب عربيا السعودية 323.1 1 لبنان 286.8 2 الجزائر 173.6 3 العراق 132.6 4 مصر 125.9 5 جدول يوضح ترتيب الدول العربية حسب احتياطي الذهب في سبتمبر 2023

أكثر دول العالم امتلاكا للذهب

وبعد أمريكا، حلت ألمانيا في المركز الثاني بقائمة أكبر الاحتياطات الذهبية بـ 3352.6 طن، وصندوق النقد الدولي ثالثاً بـ2814 طن، ثم إيطاليا، وفرنسا بـ 2451 طناً و2436 طناً على الترتيب، وحلت روسيا في المركز السادس باحتياطات 2329.6 طن، والصين في المركز السابع بـ 2136.5 طن.

وفي المراكز الثلاثة التالية، احتفظت سويسرا بالمركز الثامن عند مستوى 1040 طناً من الذهب، وبنك اليابان المركزي تاسعاً بـ846 طناً، بينما جاءت الهند في المركز العاشر بـ 797.7 طن من المعدن النفيس.

الدولة أو المؤسسة احتياطي الذهب بالطن الترتيب عالميا أمريكا 8133.5 1 ألمانيا 3352.6 2 صندوق النقد الدولي 2814 3 إيطاليا 2451 4 فرنسا 2436 5 روسيا 2329.6 6 الصين 2136.5 7 الأكثر امتلاكا للذهب في العالم

نسبة مكون الذهب من الاحتياطيات

على رغم الترتيب الذي يراعي أكبر البنوك المركزية احتفاظاً بالذهب إلا أن نسبة مكون الذهب من الاحتياطيات تختلف من بنك إلى آخر، فتمثل لدى البنك المركزي الأميركي نسبة 68.8 % من الاحتياطات الأجنبية، وفي ألمانيا يمثل المعدن 67.9% من الاحتياطات، وكذلك إيطاليا وفرنسا عند 65.1%، و66.8% على الترتيب.

بينما تقل نسبة المعدن النفيس لدى البنك المركزي الروسي إلى مستوى 25 %، و4% لدى بنك الشعب الصيني و4.3 % ببنك اليابان.

أكثر الدول في احتياطيات الذهب

لماذا عادت الدول لشراء الذهب بكثافة؟

وحسب البيانات، واصلت البنوك المركزية العالمية تعزيز احتياطاتها من الذهب، إذ سجلت صافي مشتريات في يوليو الماضي بقيمة 55 طناً، مما يدعم وجهة نظر مجلس الذهب العالمي في الاتجاه إلى التحوط بالذهب على المدى الطويل، ويأتي بنك الشعب الصيني مرة أخرى كأكبر مشترٍ، بإضافته 23 طناً خلال الشهر قبل الماضي، ليعزز بذلك موقعه كأكبر مشترٍ منذ بداية العام الحالي بإجمالي 126 طناً، وحل في المركز التالي من حيث الشراء، بنك بولندا المركزي بمقدار 22 طناً في يوليو الماضي ليصبح إجمالي ما لديه من المعدن 299 طناً.

وعاد البنك المركزي التركي مرة أخرى لقائمة المشترين في يوليو الماضي، إذ عزز احتياطه بـ17 طناً أخرى، وفي أوائل أغسطس الماضي كشفت روسيا عن عزمها استئناف شراء الذهب.

ويرى كريشان غوبول محلل أول مجلس الذهب العالمي، أن بيانات مجلس الذهب العالمي حول عمليات شراء الذهب من جانب البنوك المركزية، يعد دليلاً على ارتفاع الطلب على المعدن.

وقال إنه ليس بالإمكان إنكار قوة الطلب وأن الاهتمام بالمعدن سيظل قائماً خلال الفترة المقبلة، بخاصة مع عودة البائعين السابقين لاستئناف الشراء مرة أخرى، ومن بينهم تركيا.

خريطة استحواذ الدول على الذهب

ولم تتغير خريطة استحواذ الدول على الذهب كمكون رئيسي من مكونات الاحتياطات في بنوكها المركزية، إذ لا تزال بنوك أوروبا الغربية صاحبة الرصيد الأكبر من المعدن بإجمال 11776 طناً، بينما تأتي أمريكا في المركز الثاني، ووسط وشرق أوروبا ثالثاً، وشرق آسيا رابعاً، في حين تأخرت بنوك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى المركز الخامس، ثم بنوك جنوب آسيا وآسيا الوسطى في المركزين السادس والسابع، لتتذيل بنوك أميركا اللاتينية القائمة بأقل احتياطات مسجلة من الذهب.

الذهب يتوهج.. لماذا؟

لدى الذهب ما يدفعه إلى التوهج في الفترة المقبلة، خاصة مع الطلب المرتفع من جانب البنوك المركزية والتوقعات بتوقفها عن تشديد السياسة النقدية، فلا تزال أخطار التضخم مرتفعة بالتزامن مع توقعات حدوث ركود لاحق في اقتصادات عدة، إضافة إلى الأخطار الجيوسياسية التي تدعم صعود المعدن، مما يجعل من الذهب أصلاً تحوطياً جيداً، كما تكشف البيانات عن أن المحافظ الاستثمارية استفادت كثيراً من عوائد الذهب خلال أوقات كتلك.

ويمثل حضور هذه العوامل مجتمعة في أذهان محافظي البنوك المركزية حافزاً كافياً على مواصلة شراء الذهب، إذ سبق أن عبروا عن نواياهم بمواصلة الاستحواذ عليه في مسح حديث لمجلس الذهب العالمي.

ورجح محافظي البنوك المركزية، أن يكون الطلب على المعدن مع هذه المخاوف قوياً خلال الفترة المقبلة، إذ لا تزال شهية البنوك المركزية مفتوحة إزاء مواصلة الشراء، وهو ما أكده نحو 24 % من البنوك المركزية خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، بحسب المسح.