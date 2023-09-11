9.8 ملايين في 7 شهور.. ما أكثر الدول زيارة لدبي؟

استقبلت مدينة دبي نحو 9.83 ملايين زائر دولي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 2023، بحسب بيانات رسمية.

وأعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ارتفاع أعداد الزوار القادمين للإمارة بنسبة نمو بلغت 21%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، والتي سجلت نحو 8.1 ملايين زائر، بحسب صحيفة الخليج.

ووفقا لتقرير الدائرة، حققت الفنادق والشقق الفندقية نسبة إشغال بلغت 76.4% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ 72% خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وسجل الزوار الدوليون أكثر من 23.85 مليون ليلة مبيت خلال أول 7 أشهر من 2023، مقابل 21.13 مليون ليلة مبيت في الفترة المقابلة بنسبة نمو 13% مقارنة مع العام 2022، كما أنها تجاوزت مستويات ما قبل الجائحة، مرتفعة بنسبة 32% مقارنة مع 18.09 مليون ليلة مبيت في 2019.

مدينة دبي

وبلغ معدل السعر اليومي للغرفة الفندقية 508 دراهم مقارنة بـ538 درهما في الفترة ذاتها من 2022، ووصل متوسط العائد من الغرف المحجوزة إلى 388 مقابل 386 درهماً في 2022، و313 درهما خلال نفس الفترة من العام 2019.

وأظهرت البيانات أن منطقة أوروبا الغربية استحوذت على 19% من مجمل عدد الزوار القادمين إلى دبي، يليها منطقة جنوب آسيا بنحو 18% من إجمالي عدد الزوار، ثم استحوذت دول مجلس التعاون الخليجي على نسبة 16% من مجمل الزوار القادمين إلى دبي.

أكثر الدول زيارة لدبي في 2023

ونشرت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، أبرز الدول زيارة لدبي في أول 7 شهور في عام 2023, منهم 1.415 مليون زائر من الهند، و673 ألفا من روسيا و 665 ألفا من السعودية.

وجاءت المملكة المتحدة في المركز الرابع بنحو 637 ألف زائر بنمو 12%، ثم جاءت سلطنة عمان في المركز الخامس بنحو 605 آلاف زائر، والولايات المتحدة في المركز السادس، بنحو 424 ألف زائر بنمو 37%، ثم ألمانيا بنحو 348 ألف زائر بنمو 52%.

المركز الدولة عدد الزوار 1 الهند 1.415 مليونا 2 روسيا 673 ألف 3 السعودية 665 ألف 4 المملكة المتحدة 637 ألف 5 سلطنة عمان 605 آلاف 6 الولايات المتحدة 424 آلاف 7 ألمانيا 348 ألف أكثر الدول زيارة لدبي في 2023