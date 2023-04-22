ما أبرز وجهات سفر السعوديين خلال إجازة عيد الفطر؟

سلط تقرير اليوم السبت الضوء على أبرز وجهات سفر السعوديين لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك الذي كان أمس الجمعة أول أيامه حيث شهدت مكاتب وكالات السفر في المملكة ارتفاعاً كبيراً خلال الأيام الماضية لحجز فنادق وتذاكر طيران.

وذكرت صحيفة “سبق” الإلكترونية السعودية، نقلاً عن عدد من المتخصصين في قطاع السياحة والسفر، أن الأردن ولندن ودبي والمالديف ومصر هي أكثر الوجهات طلباً للمسافرين خلال هذه الفترة؛ مما أدى إلى ارتفاع الحجوزات لمستويات غير مسبوقة، وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار التذاكر من 70 إلى 150 بالمئة لبعض وجهات السفر.

وقال المدير العام لإحدى وكالات السفر بجدة أن ارتفاع الطلب يؤدي إلى ارتفاع في الأسعار لأغلب الدول السياحية بنسبة تصل إلى 75 ‎بالمئة.

ورصدت المبيعات أن دبي والقاهرة والبحرين وعمان ولندن وإسطنبول شهدوا إقبالاً شديداً على الحجز.

سعوديون كثيرون أمضوا إجازة عيد الفطر خارج المملكة

وكشف المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام (رأي) السعودي، يوم الخميس الماضي، أن 56 بالمئة من المواطنين السعوديين سيقضون عيد الفطر السعيد مع عائلتهم الصغيرة فيما يفضل 36 بالمئة منهم قضاءه في تجمع عائلي كبير.

وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي تم عَبْر الهاتف وشمل عينة عشوائية بلغت 1955 مواطناً ومواطنةً، منهم 44 بالمئة ذكور و56 بالمئة إناث، أن 4 بالمئة لديهم دوام عمل، ومثلهم يفضل النوم صباح العيد، حتى لا تتأثر برامج نومهم إن هم واصلوا السهر لمنتصف النهار.

وأكد 72 بالمئة من العينة أنهم سيحتفلون عبر التجمع في استراحة أو مزرعة مع أكبر عدد من الأقارب كالأعمام والأخوال وأبنائهم، فيما رأى 20 بالمئة المشاركة في فعاليات مدنهم، و4 بالمئة في فعاليات مدن أخرى واختار مثلهم السفر في أيام العيد.

استطلاع عن الاحتفال بالعيد. شارك في الاستطلاع 1955 مواطنا، 56% منهم ذكور و44% إناث. أجري الاستطلاع بسلوب المقابلة الهاتفية وتم سحب العينة بالطريقة العشوائية/الاحتمالية.

تجمّع العائلة الصغيرة يتفوق على العائلة الكبيرة في صباح العيد والأكثرية لتجمع في استراحة في الإحتفال الأشمل. pic.twitter.com/WWxmg4TFwL — المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام (@ksaopinions) April 20, 2023