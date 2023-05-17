السعودية، اتفاقية فنادق ومنتجعات في مختلف أنحاء المملكة

وقع صندوق التنمية السياحية مذكرة تفاهم مع مجموعة فنادق ماينور، المالكة والمشغلة والمستثمرة في قطاع الضيافة والفنادق.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تطوير وتشغيل مشاريع الضيافة ونمط الحياة عالية الجودة بشكل مشترك والتي تركز على المنتجعات الجبلية والمنتجعات الصحية والفنادق الحضرية داخل المملكة، ومن المتوقع أن يتم إطلاق المشروع الأول في النصف الثاني من عام 2023.

وجاءت المذكرة بهدف تأسيس شراكة استراتيجية حصرية ممتدة بين الطرفين في عدد محدد من مدن المملكة لتطوير فنادق ومنتجعات مميزة مثل “أنانتارا” و”افاني” و“تيفولي” وغيرها، حيث ستشهد مجموعة ماينور تطوير عدد من مشاريع الضيافة الحصرية على مدى السنوات القادمة في المملكة بصفتها مشغل وشريك للمشاريع التي من المتوقع أن تصبح ذات وجهات مميزة.

ويذكر أن مجموعة فنادق ماينور تمتلك حاليًا 530 فندقًا ومنتجعًا في 56 دولة عبر منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأوروبا والأميركتين وأفريقيا والمحيط الهندي، وتشمل علاماتها التجارية الرائدة كل من “أنانتارا” و”أفاني” و”أوكس”. حيث سيتم إدارة مشاريع الضيافة المرتقبة في المملكة تحت هذه العلامات التجارية والتي سيتم الإعلان عنها قريبا في الوجهات السياحية المستهدفة.

ويقود صندوق التنمية السياحي في المملكة جهود جذب الاستثمارات المباشرة في قطاع الضيافة والسياحة، حيث يعمل على ربط مستثمري القطاع الخاص بفرص الاستثمار والتمويل في المملكة، وقد تم إطلاق صندوق التنمية السياحي في العام 2020 لتسخير الفرص وتمويل المشاريع التنموية، للنهوض بقدرات منظومة قطاع السياحة ووجهاتها في جميع أنحاء المملكة.

تم الإعلان عن الاتفاقية تزامناً مع انعقاد منتدى الاستثمار الفندقي الدولي في برلين، خلال الفترة من 15 مايو إلى 17 مايو 2023، وشهدت حضوراً كبيراً من الخبراء في الاستثمار بقطاع الضيافة بالإضافة إلى مشغلي الفنادق ونخبة من أبرز المطورين والمستثمرين، لمناقشة آفاق نمو وتطور قطاع السياحة والضيافة واستعراض فرص التعاون في المملكة.

وحول هذه الاتفاقية، أوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي قصي بن عبدالله الفاخري أن مذكرة التفاهم تعد خطوة مهمة نحو الأمام على طريق ترسيخ مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية المستوى.

وأضاف: “نحن فخورون بإطلاق هذه المجموعة من العلامات التجارية الشهيرة عالميًا لفنادق ماينور في المملكة، ما يقدم قيمة مضافة لمنظومة الضيافة والسياحة في المملكة.

ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي في مجموعة ماينور الدولية ومجموعة فنادق ماينور ديليب راجاكارير: يمثّل توقيع مذكرة التفاهم اليوم مع صندوق التنمية السياحي في المملكة العربية السعودية، خطوة مهمة لمجموعة ماينور، ما يمكّن المجموعة من تقديم خيارات متنوعة بدءً من الفنادق الفخامة المقترنة بتجارب سياحية متميزة وحتى خيارات الشقق الفندقية السكنية، بما يضمن تلبية احتياجات جميع شرائح الزوار. ونتطلع إلى العمل عن كثب مع صندوق التنمية السياحي، لتقديم وجهات ضيافة متنوعة وعالمية المستوى داخل المملكة.

وستكون العلامة التجارية الفاخرة “أنانتارا” واحدة من بين تلك المشاريع المنتظرة التي سيتم الاتفاق عليها. وتشتهر “أنانتارا” بمستوى ضيافتها الفاخر المدعومة بخبرات طويلة في عدد من الوجهات السياحية الرئيسية حول العالم. ويستوحي “أنانتارا” قيم ضيافته من وحي الثقافة التايلاندية، حيث نجحت فنادق ومنتجعات وسبا أنانتارا في تأسيس سمعة قوية حول العالم، بالإضافة إلى حضورها البارز في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تمتلك وتدير أكثر من 10 فنادق في دولة الإمارات وسلطنة عمان ودولة قطر.

وبحسب مذكرة التفاهم، سيتم أيضًا إطلاق علامة فنادق ومنتجعات ماينور و”افاني” لأول مرة في المملكة مثل من خلال العديد من الفنادق التي سيتم تطويرها كجزء من هذه الشراكة الإستراتيجية. وتركز فنادق ومنتجعات ماينور على المعاصرة والأناقة والقيمة والراحة، وقد افتتحت العديد من فنادقها ومنتجعاتها في كل من دولة الإمارات وسلطنة عمان، بالإضافة إلى مشروع يتم العمل على تطويره حاليًا في مملكة البحرين.

وفي إطار هذه الشراكة أيضًا، سيتم تطوير العديد من الفنادق تحت العلامة التجارية ماينور مثل “تيفولي” و”أواكس” في المملكة، والتي تقدم خيارات ضيافة متميزة، تشمل الفنادق والمنتجعات والأجنحة الفندقية, حيث توفر فنادق “تيفولي” إقامة فاخرة إلى جانب فريق عالي الخبرة لخلق رحلة فريدة للمسافرين. وتعد العلامة التجارية “أوكس” رائدة في مجال خيارات الإقامة الفندقية الحديثة ذات الطابع السكني، التي تناسب الزوار من الشركات والسياح القادمين بغرض العمل أو الترفيه، وتتواجد حاليًا في كل من دولة الإمارات ودولة قطر، ويتم العمل حاليًا على إطلاقها في مصر قريبًا.