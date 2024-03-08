مايك تايسون يواجه صانع المحتوى جيك بول في حلبة الملاكمة بمدينة دالاس

أعلن جيك بول ومايك تايسون أنهما سيتواجهان يوم السبت 20 يوليو القادم، في حلبة ملاكمة تتسع لـ80 ألف متفرج بمدينة دالاس وستبث مباشرةً عبر نتفليكس Netflix -وسيجري اللقتال بين الاثنين على الرغم من فارق السن الذي يبلغ 30 عامًا بينهما ويبلغ تايسون من العمر 58 عامًا فيما لا يزيد عمر بول عن 27 عامًا.

توعد جيك بول على إنستغرام بتنويم مايك تايسون بضربة في حلبة النزال عندما يتقاتلان. وأصدرت نتفليكس لقطات فيديو ترويجية تمهيدا للإعلان عن المباراة، و يظهر فيه بول وهو يخرج من طائرة هليكوبتر ويواجه تايسون.

ولم يخف بول، الذي لديه 25.9 مليون متابع على إنستغرام، رغبته في أن يصبح بطلاً عالمياً محترفاً. لقد قاتل في الحدث الرئيسي المشترك عندما نظم تايسون وروي جونز جونيور مباراة استعراضية في عام 2020، وهي أول عودة لآيرون مايك إلى الحلبة منذ عام 2006.

وقال تايسون: “إنني أتطلع بشدة للدخول إلى الحلبة مع جيك بول”، “لقد تطور بشكل ملحوظ باعتباره ملاكمًا على مر السنين، لذلك سيكون من الممتع جدًا رؤية ما يمكن أن تفعله إرادة “الطفل” وطموحه بخبرة وكفاءة الملاكم الأعظم.”

يذكر أن جاك بول تمكن في أغسطس الماضي من إلحاق هزيمة كبيرة بـ نيت دياز أسطورة الفنون القتالية المختلطة لهزيمة في حلبة الملاكمة، وذلك بعد أن تمكن المصارع البالغ من العمر 39 عامًا من التفوق أمام نجم وسائل التواصل الاجتماعي الذي يصغره باثني عشر عامًا في عدد من الجولات، لكن تمكن بول إسقاطه في الجولة الخامسة ووجد نفسه في النهاية خاسرا بالنقاط بقرار بالإجماع بين حكام النزال.