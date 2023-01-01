تعرف على مايكل روبن الملقب بـ”أمازون السلع الرياضية” وأهم رجل أعمال في بزنس الرياضة خلال 2022

مهد مايكل روبن رجل الأعمال الطريق لتدشين صناعة البطاقات الرقمية الرائجة، وصُنّف أفضل رجل أعمال رياضي على قائمة (ذا أثليتك) لعام ٢٠٢٢، بعد تصدره منافسي تلك الصناعة ومن بينهم كيفن وارين نائب الرئيس التنفيذي ورئيس التسويق في شركة يو بي إس الكبرى في التجارة الإلكترونية بالولايات المتحدة، والمديرون التنفيذيون لشركة أمازون.



روبن المدير التنفيذي ومؤسس شركة (فانتكس) الأمريكية الرائدة في بيع المستلزمات الرياضية عبر الإنترنت، أبرم صفقات وعمليات استحواذ جديدة على مدار العام الماضي، للسيطرة على أعمال بطاقات التداول وسط طفرة المقتنيات الرياضية المستمرة.

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فاجأ مؤسس شركة فانتكس متصدري الصناعة بصفقات ترخيص طويلة الأجل لبطاقات التداول مع دوري البيسبول الرئيسي واتحاد لاعبيه، ودوري كرة السلة للمحترفين واتحاده، فضلا عن اتحاد دوري كرة القدم الأمريكية، ومؤخرًا الدوري نفسه، لبطاقات التداول.



أدى ذلك إلى:

تقويض وظيفي لشركة توبس Topps الرائدة في الصناعة منذ فترة طويلة، والتي وجدت نفسها فجأة تواجه فقدان تراخيصها الرئيسية أثناء محاولتها إبرام صفقة شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة (سباك) SPAC لتعزيز قيمتها.

كما أن مناورات البطاقات التي قامت بها شركة فانتكس أضعفت المنافس بانيني، الذي سيطر على بطاقات الدوري الأمريكي للمحترفين لسنوات.

من هو مايكل روبن

بدأ روبن، البالغ من العمر 50 عامًا، العمل عندما كان:

مراهقًا يبيع معدات التزلج المستعملة من منزل والديه في فيلادلفيا ،

، وبحلول أواخر التسعينيات من القرن الماضي، التحق بمجال التجارة الإلكترونية بائعًا، وموفرًا لمبيعات التجزئة عبر الإنترنت للشركات الكبرى.

أسس روبن شركة فانتكس عام 2011، بعد بيع شركة أخرى إلى eBay مقابل 2.4 مليار دولار، ثم أعاد شراء أجزاء منها، بما في ذلك فانتكس .

شركة عام 2011، بعد بيع شركة أخرى إلى مقابل 2.4 مليار دولار، ثم أعاد شراء أجزاء منها، بما في ذلك . قدرت فوربس ثروته بـ 11.3 مليار دولار. ويعد روبن الرئيس المشارك لتحالف REFORM الذي يسعى لإصلاح نظام العدالة الجنائية وإنهاء القوانين الضارة.

ثروته بـ 11.3 مليار دولار. ويعد روبن الرئيس المشارك لتحالف الذي يسعى لإصلاح نظام العدالة الجنائية وإنهاء القوانين الضارة. أقام مايكل روبن علاقات قوية داخل وخارج الرياضة لتعزيز نمو شركته، أحدها مع مالك شركة دالاس مافريكس ورجل الأعمال مارك كوبان، الذي وصف روبن برجل أعمال في مهمة لإعادة صنع وأخذ كل ما يتعلق بالعلامات التجارية الرياضية.

مايكل روبن “أمازون الرياضة”

دخل روبن إلى مجال المقتنيات الرقمية العام الماضي بسيطرته على الاستثمار في كاندي ديجيتال، وهي منصة للبطاقات المطبوعة والرقمية والمعتمدة على الرموز غير القابلة للاسترداد، ولديها شراكات مع WWE للمصارعة الترفيهية الحرة، ولكن أدى الانهيار اللاحق للمنصة في التشفير إلى تسريح العمال في قسم التكنولوجيا، بما في ذلك عدد لم يتم الكشف عنه مؤخرًا.



في مارس، أبرمت فانتكس أيضًا صفقة طويلة الأجل مع WWE لأعمال التجارة الإلكترونية الخاصة بها وتأسيس بطاقات تجارية ومطبوعة ورقمية غير قابلة للاسترداد.



خلال الصيف، قالت الشركة إنها ستبدأ في إنتاج معظم ملابس المعجبين لشركة نايكي، للطلاب في الكليات الكبرى بدءًا من عام 2024، بينما تواصل نايكي نفسها تصنيع مستلزمات الملاعب للاعبين.



في مساحة تشابه الاسم والصورة الجماعية، أطلقت فانتكس برنامج جيرسي لكرة القدم مع أكثر من 4000 لاعب، وساعدت هذه الصفقات على ترسيخ روبن وشركته فانتكس على رأس قطاع الملابس والمعدات الرياضية المرخصة.



التضخم والتجارة الإلكترونية للملابس والمستلزمات الرياضية المرخصة

يقول مات باول، كبير محللي صناعة الرياضة في شركة أبحاث السوق والاستشارات NPD Group Inc، إن المستهلكين يواصلون شراء القمصان والملابس الرياضية على الرغم من عدم اليقين الاقتصادي، مضيفًا أنه مع استمرار هذا النمط الاستهلاكي، فإن المستقبل يبدو جيدًا للمنتجات الرياضية المرخصة والمصنعة وتاجر التجزئة عبر الإنترنت.