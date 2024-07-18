أعلنت شركة “جون ديير” للمعدات الزراعية أنها لن ترعى بعد الآن برامج “التوعية الاجتماعية أو الثقافية”، لتصبح بذلك أحدث شركة أمريكية كبرى بعد مايكروسوفت تنأى بنفسها عن تدابير التنوع والشمول والمساواة بعد استهدافها من قبل ردود الفعل العنيفة من المحافظين مع خوف على أرباحها تحسبا لفوز دونالد ترامب بالانتخابات الأمريكية.

وفي بيان نُشر يوم الثلاثاء على منصة التواصل الاجتماعي “إكس”، قالت شركة “جون ديير” أيضًا إنها ستقوم بمراجعة جميع مواد التدريب “لضمان عدم وجود رسائل ذات دوافع اجتماعية” امتثالاً للقوانين الفيدرالية والمحلية، ولم تحدد ما ستتضمنه هذه الرسائل.

وسبق أن أشارت تقارير صحفية أن شركة مايكروسوفت قامت بتسريح فريق مخصص للتنوع والمساواة والشمول بعد ضخ ملايين الدولارات في المبادرة – لتصبح أحدث شركة كبرى تتخلى عن سياسة “اليقظة- Woke”.

وقامت شركة التكنولوجيا العملاقة بحل فريق التنوع والمساواة والشمول في بداية الشهر بسبب “تغير احتياجات العمل”، وفقًا لرسالة بريد إلكتروني بتاريخ 1 يوليو حصلت عليها بزنس انسايدر.

كان القرار بمثابة إشارة أخرى إلى أن الشركات تتراجع عن المبادرات القائمة على التنوع التي تم وضعها بعد وفاة جورج فلويد في عام 2020 وحملات احتجاج Black Lives Matter اللاحقة.

أما شركة “ديير” التي تتخذ من مولين بولاية إلينوي مقراً لها، فقد أشارت أن “وجود حصص التنوع وتحديد الضمير لم يكن ولن يكون سياسة للشركة”. لكنها أشارت إلى أنها ستواصل “تتبع وتعزيز” تنوع الشركة، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

تأتي هذه الخطوة من الشركة المعروفة في وول ستريت باسم Deere & Co. بعد أسابيع فقط من إنهاء شركة البيع بالتجزئة الريفية تركتور سبلاي لمجموعة من جهودها في مجال التنوع والمناخ. جاء كلا الإعلانين بعد ردود فعل عنيفة تراكمت عبر الإنترنت من الناشطين المحافظين المعارضين لجهود التنوع والمساواة والإدماج، ورعاية أحداث نشطاء الحرية الجنسية والدعوة إلى مواجهة التغير المناخي.

وسبق ذلك قيام عدد من الشركات مثل كل من زووم وسناب وتيسلا وليفت ودورداش وهوم ديبو بتقليص حجم فرق التنوع والشمول الخاصة بها. بشكل عام، انخفضت الوظائف المعلن عنها المتعلقة بـ هذه السياسات بنسبة 44% بحلول منتصف عام 2023 مقارنة بنفس الفترة في عام 2022.

وكان الملياردير إيلون ماسك قد أعلن أنه يعارض السياسات الليبرالية لإدارة بايدن وأعلن أنه سينقل مقر سبيس إكس و منصة إكس إلى أوستن بولاية تكساس بسبب سياسات الشمول وقرار ولاية كاليفورنيا الذي يسمح للمدارس بحجب رغبة أولياء الأمور بخيارات أولادهم.