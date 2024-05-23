مايكروسوفت تواجه متاعب جمع أداة الذكاء الاصطناعي ريكول لبيانات مستخدمي الشركات

تحقق هيئة بريطانية في ميزة الذكاء الاصطناعي الجديدة باسم ريكول (Microsoft، Recall) لشركة مايكروسوفت التي أثارت مخاوف كبيرة من تعقبها لكل ما يقوم به المستخدمون في الكمبيوتر، ويقوم مكتب مفوض المعلومات في المملكة المتحدة (ICO) بالتحقيق في ميزة الذكاء الاصطناعي الجديدة للشركة.

وكانت مايكروسوفت قد عرضت يوم الأثنين هذه الميزة باسم مايكروسوفت ريكول وبعد ذلك أعلن مكتب مفوض المعلومات (ICO) إنه يتواصل مع مايكروسوفت للحصول على مزيد من المعلومات حول سلامة المنتج، والذي وصفه نشطاء الخصوصية بأنه “كابوس الخصوصية” المحتمل. وتزعم مايكروسوفت أن ميزة الذكاء الاصطناعي هي اختيارية، علما أنه جرى تطبيقها لدى الشركات وهي تحتاج إلى حيز كبير من سعة التخزين في الكمبيوترات. وقالت الشركة في بيان: “يتم تخزين بيانات الاستدعاء محليًا فقط ولا يمكن الوصول إليها بواسطة مايكروسوفت أو أي شخص ليس لديه إمكانية الوصول إلى الجهاز”.

وقالت إن الاختراق المحتمل سيستدعي الوصول الفعلي إلى الكمبيوتر وإلغاء قفله وتسجيل الدخول قبل أن يتمكن من الوصول إلى لقطات الشاشة المحفوظة. لكن متحدثًا باسم مكتب مفوض المعلومات قال إن الشركات يجب أن “تقوم بتقييم وتخفيف المخاطر التي تهدد حقوق الناس وحرياتهم” قبل طرح أي منتجات جديدة في السوق بحسب بي بي سي.