مايكروسوفت تعتزم تسريح 10 آلاف موظف

تستعد مايكروسوفت لإجراء خفض جديد في قوتها العاملة في العالم يصل إلى 10 آلاف موظف، في ظل مواصلة شركات التكنولوجيا العملاقة تقليص عدد موظفيها لتخطي الظروف الاقتصادية الصعبة بحسب افصاح للبورصة، زعمت فيه أن الإنفاق خلال الجائحة على التحول الرقمي كان سريعا ولكن بدأ الزبائن الآن بترشيد الإنفاق على التقنية لرفع كفاءة النفقات.

وذكرت شبكة “بلومبيرغ نيوز” في تقرير لها أن الشركة الرائدة في مجال تقنيات الكمبيوتر قد تعلن عن عمليات تسريح في أقسامها الهندسية في وقت مبكر الأربعاء.

وصرح متحدث باسم مايكروسوفت لوكالة فرانس برس أن الشركة لا تعلق على ما وصفته ب”شائعة”.

وقامت الشركة التي يقول مراقبون إنها توظف نحو 220 ألف شخص بعمليتي تقليص للموظفين العام الماضي.

وسيأتي الكشف عن خطة التسريح الجديدة قبل أسبوع فقط من إعلان مايكروسوفت عن أرباحها للأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي.

وقال دان آيفز المحلل في مؤسسة “ودبوش” لإدارة الثروات والاستشارات “على مدى الأسابيع الماضية رأينا تقليصا كبيرا في القوة العاملة في شركتي أمازون وسايلزفورس”.

وأبلغ آيفز المستثمرين أن “ودبوش” تتوقع خفضا جديدا في عدد الموظفين في قطاع التكنولوجيا بنسبة من 5 إلى 10 بالمئة.

وكتب آيفز “العديد من هذه الشركات كانت تنفق أموالا مثل نجوم الروك في الثمانينات وتحتاج الآن إلى السيطرة على نفقاتها قبل ظروف اقتصادية كلية أكثر ليونة”.

وأعلنت أمازون أوائل كانون الثاني/يناير أنها تخطط لإلغاء أكثر من 18 ألف وظيفة، مشيرة الى “حالة عدم يقين اقتصادية” وعمليات توظيف سريعة خلال فترة وباء كوفيد ورواج البيع عبرالإنترنت.

وخطة التسريح هذه هي الأكبر في قطاع التكنولوجيا الأميركي الذي كان يعد منيعا في السابق، وقد لجأت الى هذا الملاذ الأخير شركات عملاقة مثل ميتا مالكة فيسبوك.

ويتوقع أن تشمل عملية التسريح في أمازون فروعها في أوروبا، وقد أعلن الرئيس التنفيذي للشركة آندي جاسي في بيان أنه سيتم إبلاغ الموظفين المعنيين اعتبارا من الأربعاء 18 كانون الثاني/يناير.

وتواجه المنصات الرئيسية التي تعتمد على الإعلانات خفض المعلنين لميزانياتهم في مواجهة التضخم.

وأعلنت شركة ميتا في تشرين الثاني/نوفمبر عن إلغاء 11 ألف وظيفة، أو نحو 13 بالمئة من قوتها العاملة.

وفي نهاية شهر آب/أغسطس، تخلت “سناب تشات” عن 20 بالمئة من موظفيها أو 1,200 شخص.

وفي أوائل كانون الثاني/يناير أعلنت مجموعة “سايلزفورس” لتكنولوجيا المعلومات أنها ستسرح نحو 10 بالمئة من موظفيها، أو أقل بقليل من 8 آلاف شخص

واشترى الملياردير إيلون ماسك موقع تويتر في تشرين الأول/أكتوبر حيث قام على الفور بطرد نحو نصف موظفي منصة التواصل الاجتماعي البالغ عددهم 7,500 موظف.