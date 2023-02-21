سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

شاهد كيف جعلت مايكروسوفت تشات جي بي تي أداة مباشرة للتحكم بالروبوتات

سامر باطر by سامر باطر

نشرت مايكروسوفت نموذج عمل يتيح التحكم بالروبوت صوتيا من خلال أداة تشات جي بي تي بدلا من تصميم برمجيات خاصة لعمل الروبوت حسب كل مهمة وجهاز روبوتي أصبح ممكنا اصدار الأوامر الصوتية ليستجيب لها الروبوت ببساطة أكبر وكتابة الكود المطلوبة لإنجاز كل مهمة مهما يكن مستوى تعقيدها. واستخدم تشات جي بي تي للتحكم بطائرة مسيرة لتقوم بإنجاز مهام مثل فحص حالة ألواح طاقة شمسية أو تفقد عمل عنفة توليد الكهرباء بالرياح وغير ذلك.

ChatGPT for Robotics: Design Principles and Model Abilities
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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...