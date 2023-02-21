نشرت مايكروسوفت نموذج عمل يتيح التحكم بالروبوت صوتيا من خلال أداة تشات جي بي تي بدلا من تصميم برمجيات خاصة لعمل الروبوت حسب كل مهمة وجهاز روبوتي أصبح ممكنا اصدار الأوامر الصوتية ليستجيب لها الروبوت ببساطة أكبر وكتابة الكود المطلوبة لإنجاز كل مهمة مهما يكن مستوى تعقيدها. واستخدم تشات جي بي تي للتحكم بطائرة مسيرة لتقوم بإنجاز مهام مثل فحص حالة ألواح طاقة شمسية أو تفقد عمل عنفة توليد الكهرباء بالرياح وغير ذلك.

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