مايكروسوفت تتراجع وتستجيب للضغوط لتعديل ميزة تصور كل ما تقوم به بالكمبيوتر

اضطرت مايكروسوفت للرضوخ والتراجع عن ريكول وهي ميزة جديدة في نظام ويندوز لتجعلها اختيارية فقط لمن يود تشغيلها، وذلك بعد أن أثارت ميزة الذكاء الاصطناعي الجديدة باسم ريكول (Microsoft، Recall) مخاوف كبيرة نظرا لتصويرها لكل ما يقوم به المستخدمون في الكمبيوتر.

وأثارت ريكول سخط الكثيرين لأنها تمثل خطرا أكبر في حال تسريب خصوصيات الشركات والمستخدمين في حال حدوث اختراق، وهو ما يجعل ريكول خطرا كبيرا والذي وصفه نشطاء الخصوصية بأنه “كابوس ضد الخصوصية”. وتزعم مايكروسوفت أن ميزة الذكاء الاصطناعي هي اختيارية، علما أنه جرى تطبيقها لدى الشركات وهي تحتاج إلى حيز كبير من سعة التخزين في الكمبيوترات.

قالت مايكروسوفت في تدوينة يوم الجمعة إن ميزة الاستدعاء الخاصة بها، والتي تم الإعلان عنها في 20 مايو، سيتم إيقاف تشغيلها بالوضع التلقائي للنظام عند إطلاقها في 18 يونيو. وسيتعين على المستخدمين الذين يرغبون في الاستفادة من الميزة اختيار تشغيلها.

تم تصميم Recall لتتبع جميع الأنشطة على جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows من خلال التقاط لقطات شاشة دوريا، باستخدام أداة ذكاء اصطناعي “لتتبع خطواتك بصريًا”، مما يسهل العثور على التطبيقات والعمل ومواقع الويب المفتوحة السابقة.

وقالت مايكروسوفت إن الصور “مشفرة ومخزنة محليا”، لكن خبراء الخصوصية حذروا من أن الأشخاص الآخرين الذين لديهم وصول فعلي إلى جهاز كمبيوتر معين يمكنهم الوصول إليها.

كتب بافان دافولوري، نائب رئيس شركة مايكروسوفت لنظام التشغيل Windows والأجهزة يوم الجمعة: “إن فريقنا مدفوع برغبة لا هوادة فيها في تمكين الأشخاص من خلال الإمكانات التحويلية للذكاء الاصطناعي، ونرى فائدة كبيرة في ميزة استرجاع المهام والمشكلة التي يمكن أن تحلها”. “لكي يحصل الأشخاص على القيمة الكاملة من تجارب مثل Recall، عليهم أن يثقوا بها.”

وفي تدوينة الجمعة، قالت مايكروسوفت إنه إذا اختار المستخدمون تشغيل ميزة الاستدعاء لأجهزتهم، فستحصل على ميزات أمان متزايدة. قالت مايكروسوفت إنها ستتطلب حماية أمان بالنظام البيومتري لتمكين الاستدعاء، وأن الميزة ستحتاج إلى تحديد تواجدك لعرض بيانات الاستدعاء. وقالت الشركة أيضًا إنها ستتمتع بميزات مصادقة إضافية لحماية بيانات المستخدم.

من جانب آخر، أثار التغيير في شروط وأحكام شركة أدوبي لبرامج ولتطبيقات مثل Photoshop غضب العديد من المستخدمين المحترفين، الذين يشعرون بالقلق من أن الشركة تطالب بالحق في الوصول إلى المحتوى الخاص بهم، واستخدامه بحرية، وحتى ترخيصه من الباطن للآخرين بما في ذلك مشاريع قد تكون سرية لتصميم مواد خاصة مثل الشعارات والمواد التي لا ترغب الشركات بالكشف عنها إلا في مواعيد محددة.