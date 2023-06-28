ماهي الوثائق المطلوبة لعبور جسر الملك فهد؟

قامت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد في المملكة، بالأعلان عن الوثائق المطلوبة لعبور الجسر الرابط بين المنطقة الشرقية بالسعودية و البحرين، وذلك لتأكيد على المسافرين بضرورة توفر هذه الوثائق لتسهيل العبور تلافياً للمنع، ويأتي هذا التذكير تزامناً وإجازة عيد الأضحى المبارك، الذي يشهد كثافة لأعداد المسافرين.

وقد نبهت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد بالاشتراطات اللازمة والوثائق المطلوبة أثناء عبور الجسر، على حسابها الرسمي عبر منصة تويتر .



وذكرت أنه يلزم على المواطنين إحضار أصل الهوية الوطنية على ألا تقل صلاحيتها عن 3 أشهر، أو جواز سفر لا تقل صلاحيته عن 3 أشهر، في حين يجب على المقيمين إحضار إقامة سارية الصلاحية، وإصدار تأشيرة خروج وعودة إلكترونياً، وجواز سفر لا تقل صلاحيته عن 6 أشهر، وإصدار تأشيرة عن دخول مملكة البحرين، من المنفذ لأصحاب المهن العليا، أو بشكل إلكتروني لأصحاب المهن الأخرى.



وأشارت المؤسسة إلى أن اصطحاب العمالة المنزلية يتطلب إقامة سارية، وجواز سفر سارياً، ووجود تأشيرة خروج وعودة، ومرافقة صاحب العمل أو العائلة، بالإضافة إلى وجود تأمين طبي عند القدوم إلى المملكة، وتكون الإقامة سارية الصلاحية في دول مجلس التعاون عند القدوم إلى البحرين.



وأضافت أن وثائق واشتراطات المركبة تشمل: رخصة قيادة سارية الصلاحية، وشهادة ملكية المركبة سارية الصلاحية، وشهادة تفويض من المالك الأصلي للمركبة مصدقة من الجهات المختصة.

يذكر أن المؤسسة العامة لجسر الملك فهد عملت على أطلاق البث المباشر لحركة الجسر لرصد أوقات الذروة و الحالة المتوقعة لعبور منطقة الإجراءات على الموقع ومن خلال تطبيق جسر ، الذي يتضمن أيضاً سداد رسوم العبور من خلال خدمة “الرمز السريع”.



تعرّف على الاشتراطات اللازمة والوثائق المطلوبة أثناء عبور #جسر_الملك_فهد pic.twitter.com/WEJBLh4f4n — المؤسسة العامة لجسر الملك فهد (@K_F_Causeway) June 28, 2023