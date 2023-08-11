قطع الشيخ ماهر المعيقلي إمامته في صلاة الجمعة داخل المسجد الحرام في مكة المكرمة بسبب تعرضه لوعكة صحية في نهاية صلاة اليوم الجمعة.

وحسب مقطع فيديو متداول لم يستطع الإمام إكمال الصلاة في بدايتها، وتوقف عن التلاوة بشكل مفاجئ ليقوم إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ عبد الرحمن السديس باستكمال الصلاة بدلاً منه.

#ماهر_المعيقلي



اليوم بصلاة الجمعه تعب الشيخ ماهر ولاقدر يكمل وكمل السديس ??

اسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يشفيه ويعافيه pic.twitter.com/4eZTTb8XeE — ????? (@MnoIShehri) August 11, 2023

وأوضح المتحدث الرسمي برئاسة الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي بياناً لما حدث اليوم الجمعة 24 محرم 1445 هـ (11 يوليو/تموز 2023) خلال صلاة الجمعة بالمسجد الحرام، حيث ألم بفضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام فضيلة الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي، إعياء وإرهاق في آخر الخطبة، وأول الصلاة، لم يستطع بعدها إكمال الصلاة، فتأخر، وأَتَمَّ بالناس الصلاة معالي رئيس رئاسة الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، فالمشروع في مثل ذلك أن يتأخر ويقدم رجلًا من القوم يتم بهم الصلاة ويأتم هو به.

وطمأن المتحدث الرسمي للرئاسة “الجميع بأن فضيلة الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي في خير وعافية وصحة جيدة ولله الحمد والمنة”.

الرئاسة تطمئن الجميع بأنه بخير وعافية وصحة جيدة.. بسبب عارض صحي لفضيلة الشيخ #ماهر_المعيقلي يتأخر ويقدم معالي الشيخ عبدالرحمن السديس ليتم بالمصلين صلاة الجمعةhttps://t.co/aljfS5CLSW pic.twitter.com/EkCSe7ZWiJ — رئاسة الشؤون الدينية بالحرمين (@ReasahAlharmain) August 11, 2023

وضجت منصات التواصل الاجتماعي بالدعوات للشيخ ماهر المعيقلي، داعين له أن يكون بخير وعافية بعد العارض الصحي الذي تعرض له والذي من المحتمل أن يكون بسبب آثار الشمس.

وذكر موقع “العربية نت” أنه بحسب رأي جمهور العلماء، فإنه يحوز شرعاً أن ينصرف الإمام في حال الضرورة، ويستخلف من يكمل الصلاة بالناس، كما فعل عمر رضي الله عنه في صلاة الفجر، فإنه استخلف عبدالرحمن بن عوف وكمل الصلاة بالناس.