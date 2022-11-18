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ماني يصاب بلعنة صلاح ويودِّع كأس العالم قبل بدايتها

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صدمة قوية أصابت جماهير الكرة السنغالية والأفريقية بعد تأكد غياب نجم المنتخب ونادي بايرن ميونيخ الألماني “ساديو ماني” عن تشكيلة الفريق المشارك في كأس العالم بقطر.

كأس العالم.. نهاية جيل من عظماء كرة القدم

وأفادت وكالة رويترز، الخميس، نقلا عن مسؤولين قولهم إن ساديو ماني سيغيب عن النهائيات في ضربة قوية لآمال منتخب بلاده:
• ثارت الشكوك منذ أيام حول مشاركة نجم أسود التيرانجا، إلا أن الأمور قد حسمت وتأكد عدم تعافيه في الوقت المناسب.
• مسؤولون في الاتحاد السنغالي أوضحوا أن الفحوصات الإضافية كشفت حاجة ماني للخضوع لجراحة.
• يعد ماني أبرز لاعبي المنتخب السنغالي وقائد خط الهجوم، وكانت جماهير السنغال تعوّل عليه لعبور دور المجموعات.
• وقعت السنغال في المجموعة الأولى وستلعب خلالها مع هولندا ثم قطر والإكوادور.
• لعنة الإصابات قبل المونديال قد أصابت رفيق ماني السابق في ليفربول محمد صلاح والذي غاب عن أول مباراة للمنتخب المصري في كأس العالم 2018 بعد تعرضه لتدخل عنيف من المدافع الإسباني سيرجيو راموس في نهائي دوري أبطال أوروبا الذي جمع بين ليفربول وريال مدريد.

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