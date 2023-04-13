ماني ضرب ساني بعد خسارة بايرن أمام سيتي

كشفت صحيفة “بيلد” الألمانية أن السنغالي ساديو ماني لاعب فريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم ضرب زميله الألماني ليروي ساني عقب الخسارة الكبيرة التي تكبدها البافاري أمام مضيفه مانشستر سيتي الإنكليزي في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ووفقاً للصحيفة فقد تهجم ماني على زميله عقب انتهاء المباراة.

وشارك ساني أساسيا في المباراة بأكملها فيما شارك ماني في الدقيقة 69 بديلا لجمال موسيالا، وعند الدقيقة 83 من اللقاء بدأت شرارة المشادة بين اللاعبين إذ دار نقاش حاد بينهما بسبب اتخاذ السنغالي لقرار غير الذي كان يتمناه زميله الألماني.

وبعد إطلاق صافرة نهاية المباراة سمعت أصوات صراخ ونقاش مرتفعة في غرفة خلع ملابس لاعبي بايرن ميونيخ، ويعتقد أن ماني اشتكى من الطريقة التي تحدث بها معه ساني قبل أن يقوم السنغالي بضرب الألماني على وجهه تحديدا شفتيه.

ولتهدئة الأجواء المتوترة طلب من ساني أن يجلس في المقدمة بعيدا عن ماني، وبحسب بعض الحاضرين فإن ضربة ماني تركت علامة على وجه الجناح الألماني.

ويقام لقاء الإياب بين بايرن ميونيخ ومانشستر سيتي يوم الأربعاء المقبل على ملعب أليانز أرينا على أن يلعب الفائز منهما مع الفائز من مباراة ريال مدريد الإسباني حامل اللقب وتشيلسي الإنكليزي، علما أن مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت لمصلحة الميرنغي 2-0.