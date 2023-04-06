مانشستر يونايتد ونيوكاسل يعززان فرصهما في التأهل لدوري الأبطال

قفز فريق مانشستر يونايتد إلى المركز الرابع المؤهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بعد فوزه الصعب على برينفورد بهدف دون مقابل، في المباراة المؤجلة التي جمعت بينهما ضمن المرحلة 25 من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وسجل ماركوس راشفورد هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 27.

وأضاف مانشستر يونايتد ثلاث نقاط إلى رصيدهم ليصبح 53 نقطة وهو نفس عدد نقاط نيوكاسل الثالث الذي فاز بدوره على وست هام 5-1 في مباراة مؤجلة أيضاً من المرحلة السابعة، فيما تجمد رصيد برينفورد عند 43 نقطة في المركز التاسع، ووست هام عند 27 نقطة في المركز الخامس عشر.

افتتح نيوكاسل التسجيل في الشوط الأول، بواسطة كالوم ويلسون في الدقيقة الـ6، وأضاف جولينتون الهدف الثاني إلى “الماغبايس” في الدقيقة الـ13.

وقلّص كورت زوما الفارق لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ40، وعاد ويلسون ليسجل الهدف الشخصي الثاني له في المباراة والثالث للضيوف في الدقيقة الـ45+1، لتنتهي الحصة الأولى بتقدم نيوكاسل (3-1).

في الشوط الثاني، واصل نيوكاسل يونايتد مدّه الهجومي، ونجح المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك في تسجيل الهدف الرابع للضيوف في الدقيقة الـ82، وعاد جولينتون ليسجل هدفه الشخصي الثاني في اللقاء والخامس لفريقه في الدقيقة الـ90.