فادي طنّوس by فادي طنّوس

أخبار ذات صلة

Posted inآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسكرة قدم

مانشستر يونايتد ونيوكاسل يعززان فرصهما في التأهل لدوري الأبطال

فادي طنّوس by فادي طنّوس
مانشستر يونايتد

قفز فريق مانشستر يونايتد إلى المركز الرابع المؤهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بعد فوزه الصعب على برينفورد بهدف دون مقابل، في المباراة المؤجلة التي جمعت بينهما ضمن المرحلة 25 من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وسجل ماركوس راشفورد هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 27.

وأضاف مانشستر يونايتد ثلاث نقاط إلى رصيدهم ليصبح 53 نقطة وهو نفس عدد نقاط نيوكاسل الثالث الذي فاز بدوره على وست هام 5-1 في مباراة مؤجلة أيضاً من المرحلة السابعة، فيما تجمد رصيد برينفورد عند 43 نقطة في المركز التاسع، ووست هام عند 27 نقطة في المركز الخامس عشر.

افتتح نيوكاسل التسجيل في الشوط الأول، بواسطة كالوم ويلسون في الدقيقة الـ6، وأضاف جولينتون الهدف الثاني إلى “الماغبايس” في الدقيقة الـ13.

وقلّص كورت زوما الفارق لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ40، وعاد ويلسون ليسجل الهدف الشخصي الثاني له في المباراة والثالث للضيوف في الدقيقة الـ45+1، لتنتهي الحصة الأولى بتقدم نيوكاسل (3-1).

في الشوط الثاني، واصل نيوكاسل يونايتد مدّه الهجومي، ونجح المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك في تسجيل الهدف الرابع للضيوف في الدقيقة الـ82، وعاد جولينتون ليسجل هدفه الشخصي الثاني في اللقاء والخامس لفريقه في الدقيقة الـ90.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا