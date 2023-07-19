سامر باطر by سامر باطر

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مانشستر سيتي يوافق على انتقال رياض محرز لـ الأهلي السعودي بـ 38 مليون دولار

سامر باطر by سامر باطر

أكّد مراسل بي إن سبورتس اليوم الأربعاء أنّ نادي مانشستر سيتي الإنجليزي قد وافق على انتقال النجم الجزائري رياض محرز إلى الأهلي السعودي مقابل 30 مليون جنيه استرليني وكان الأهلي السعودي ينشد منذ فترة التعاقد مع نجم المنتخب الجزائري في سعيه للعودة إلى المنافسة على الألقاب المحلّية والقارّية.

سينضمّ محرز إلى كتيبة من النجوم في صفوف الفريق السعودي على غرار البرازيلي روبيرتو فيرمينو وحارس المرمى السنغالي إدوار ميندي.

ويعدّ محرز (32 عامًا) من أبرز لاعبي الرواق (جناح) على الساحة الكروّية الأوروبية والعالمية. وهي المحطّة الخامسة في مسيرة الجزائري المظفّرة بعد كامبير ولوهافر الفرنسيين وليستر سيتي الإنجليزي ومواطنه مانشستر سيتي. ولعب محرز 236 مباراة بقميص السيتيزنس سجّل خلالها 78 هدفًا. كما حمل محرز قميص منتخب الجزائر في 83 مناسبة موقّعًا 30 هدفًا.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...