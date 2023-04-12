مانشستر سيتي يهزم بايرن بثلاثية وفوز مريح لإنتر على بنفيكا

لقن مانشستر سيتي الإنكليزي ضيفه بايرن ميونيخ الألماني درساً قاسياً بالتغلب عليه بثلاثة أهداف دون مقابل في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا بكرة القدم الذي شهد أيضا فوز إنتر ميلان الإيطالي على مضيفه بنفيكا البرتغالي بهدفين نظيفين.

في المبارة الأولى سجل الإسباني رودري (27)، والبرتغالي برناردو سيلفا (70) والنرويجي إيرلينغ هالاند (77)، في حين جاء هدفا إنتر عن طريق نيكولو باريلا (51) والبلجيكي روميلو لوكاكو (82 من ركلة جزاء).

وبهذا الفوز الكاسح يكون مانشستر سيتي قد قطع شوطاً كبيراً نحو بلوغ المربع الذهبي في دوري أبطال أوروبا، إذ أن الفوز أو التعادل أو حتى الخسارة بفارق هدفين في مباراة الإياب ستؤهله لمواجهة الفائز بين حامل اللقب ريال مدريد الإسباني وسلفه تشيلسي الإنكليزي.

كما وضع إنتر ميلان قدما في الدور نصف النهائي كون مباراة الإياب ستقام على أرضه في جوسيبي مياتزا وهو بحاجة لفوز أو تعادل أو خسارة بفارق هدف لضمان الانتقال إلى الدور المقبل ليلعب مع المتأهل من مواطنيه نابولي أو ميلان.

مانشستر سيتي يكتسح البافاري

وكما كان متوقعاً، بدأ سيتي اللقاء بوجود هالاند في خط المقدمة بعد عودته الموفقة من الإصابة بتسجيله ثنائية في الفوز على ساوثمبتون 4-1 السبت في الدوري الممتاز.

وارتدت المواجهة طابعاً ثأرياً لهالاند إذ خرج خاسراً من جميع المواجهات السبع السابقة التي جمعته ببايرن حين كان يدافع عن ألوان الغريم بوروسيا دورتموند.

وأجرى غوارديولا تغييراً واحداً مقارنة بمباراة السبت، حيث بدأ ببرناردو سيلفا على حساب الجزائري رياض محرز.

من ناحية بايرن، قرر توخل البدء بجناح سيتي السابق لوروا سانيه في المقدمة بجانب سيرج غنابري على حساب توماس مولر والسنغالي ساديو مانيه، وبدأ بالفرنسي بنجامان بافار في مركز الظهير الأيمن على حساب البرتغالي جواو كانسيلو المعار من سيتي بالذات.

رودري يمهد الطريق بهدف رائع

وجاءت البداية سريعة مع أفضلية نسبية لصالح سيتي لكن من دون أي فرص حقيقية على المرميين حتى الدقيقة 14 حين كاد هالاند أن يخطف الهدف من بين قدمي يان سومر بعد تباطؤ الحارس السويسري في إبعاد الكرة، لكن الحظ أسعف الأخير وأنقذه من موقف محرج للغاية.

وتدخل سومر للمرة الأولى حين سدد هالاند كرة أرضية ضعيفة لم يجد السويسري صعوبة في التعامل معها وسط صعوبة واضحة لصاحب الأرض في فك الشيفرة الدفاعية المحكمة لضيفه البافاري (22).

وجاء الحل من رودري بتسديدة يسارية قوسية رائعة من خارج المنطقة أسكن بها الكرة في الزواية اليمنى العليا لمرمى سومر (27).

وكان سيتي قريباً من التعزيز عبر الألماني إيلكاي غوندوغان لكن سومر تألق في الدفاع عن مرماه (34)، قبل أن تنتقل الأفضلية الميدانية لصالح بايرن الذي كان قريباً من إدراك التعادل من تسديدة لسانيه من خارج المنطقة مرت بجانب القائم (2+45).

وبدأ بايرن الشوط الثاني بقوة واختبر سانيه حظه من خارج المنطقة لكن الحارس البرازيلي إيدرسون كان له بالمرصاد (46)، ثم تكرر المشهد بعدها بثوانٍ إثر هجمة مرتدة سريعة وكان إيدرسون على الموعد مجدداً بمساعدة من الهولندي نايثن أكيه (49).

وبعد دربكة داخل منطقة النادي البافاري تسبب بها الفرنسي دايو أوباميكانو، كاد هالاند أن يعزز التقدم لكن يوزوا كيميتش ارتمى في الوقت المناسب وقطع طريق الكرة قبل وصولها الى الشباك (50)، ثم انتقل الخطر الى الجهة المقابلة بمحاولة بعيدة أخرى لسانيه لكنه اصطدم مجدداً بتألق إيدرسون (54) الذي اضطر للتدخل مجدداً لإبعاد كرة من تحت العارضة بعد عرضية تحولت من أحد مدافعيه (55).

ورد سيتي بمحاولة لأكيه تألق سومر في صدها (57) ثم تدخل السويسري مجدداً في وجه تسديدة للبرتغالي روبن دياش (58).

ومع تقدم الدقائق، أحكم بايرن قبضته على مجريات اللقاء وأجبر مضيفه على التراجع الى الدفاع تزامناً مع دخول مانيه بدلاً من جمال موسيالا من جهة الضيوف.

هالاند على موعد مع التاريخ

لكن هذه الأفضلية لم تكن مثمرة بل جاء الهدف من الجهة المقابلة بعد خطأ فادح من أوباميكانو أمام جاك غريليش الذي خطف الكرة ومررها الى هالاند الذي عكسها عرضية لتصل الى سيلفا فحولها برأسه في الشباك (70).

وكان سيلفا نفسه قريباً من إضافة الثالث لكن سومر كان على الموعد هذه المرة قبل أن ينحني بعد ثوانٍ معدودة أمام هالاند الذي وصلته كرة رأسية من جون ستونز، فانقض عليها وحولها في الشباك (76).

ورفع ابن الـ 22 عاماً رصيده الى 34 هدفاً في 26 مباراة خاضها حتى الآن في دوري الأبطال، بينها 11 هذا الموسم الذي وصل فيه عدد أهدافه الإجمالية الى 45 ليكون بذلك أول لاعب من الدوري الممتاز يصل الى هذا الرقم خلال موسم واحد وفق “أوبتا” للاحصاءات.

وكان البديل الاخر الارجنتيني خوليان ألفاريس قريباً من الهدف الرابع بتسديدة بعيدة لكن سومر صدها هذه المرة (82)، ثم تألق مجدداً في صد رأسية رودري (87).

إنتر يستعيد نغمة الفوز

وضرب إنتر عصفورين بحجر واحد حيث استعاد نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المباريات الست الاخيرة (3 تعادلات ومثلها هزائم) وعزز حظوظه في بلوغ الدور نصف النهائي للمسابقة للمرة الاولى منذ 13 عاما وتحديدا منذ عام 2010 عندما توج باللقب الثالث في تاريخه بعد 1964 و1965.

ويعود الفوز الاخير لإنتر، وصيف المسابقة القارية العريقة عامي 1967 و1972، الى الخامس من آذار/مارس الماضي عندما تغلب على ضيفه ليتشي 2-صفر في الدوري المحلي.

في المقابل، مني بنفيكا البطل عامي 1961 و1962 والوصيف أعوام 1963 و1965 و1968 و1988 و1990، بخسارته الاولى في المسابقة هذا الموسم والثانية تواليا بعد سقوطه على ارضه في الكلاسيكو المحلي امام غريمه التقليدي بورتو 1-2 الجمعة في الدوري وكانت الاولى بعد ثمانية انتصارات متتالية في مختلف المسابقات.

وكانت أول وأخطر فرصة في المباراة تسديدة قوية لرافا سيلفا من مسافة قريبة أبعدها الحارس أونانا قبل أن يشتتها الدفاع (16).

وسدد جواو ماريو كرة “على الطاير” من داخل المنطقة مرت بجوار القائم الايمن (19).

ورد فرانشيسكو أتشيربي بتسديدة قوية من 25 مترا علت العارضة بسنتمترات قليلة (25).

وفاجأ إنتر مضيفه مطلع الشوط الثاني بافتتاحه التسجيل بضربة رأسية من مسافة قريبة لباريلا اثر تمريرة عرضية لأليساندرو باستوني (51).

وأنقذ الحارس اليوناني اوديسياس فلاخوديموس مرماه من هدف ثان بتصديه لكرة الدولي الأرميني هنريخ مخيتاريان من مسافة قريبة (66).

وكاد المدافع الاسباني أليخاندرو غريمالدو يدرك التعادل بتسديدة قوية من داخل المنطقة ارتطمت بالمدافع الهولندي دنزل دمفريس وتحولت الى ركنية لم تثمر (73).

وجرب باريلا حظه بتسديدة قوية من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الأيمن (74)، ورأسية لدمفريس من مسافة قريبة ارتدت من الحارس وشتتها الدفاع (78).

وحصل إنتر على ركلة جزاء اثر لمسة يد على جواو ماريو عقب تمريرة عرضية لدمفريس (79)، فانبرى لها البديل لوكاكو زاحفة على يسار الحارس (82).

وتقام مباراتا الإياب الأربعاء 19 نيسان/أبريل الجاري.