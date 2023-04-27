فادي طنّوس by فادي طنّوس

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مانشستر سيتي يكتسح أرسنال ويبعده عن حلم اللقب

فادي طنّوس by فادي طنّوس
مانشستر سيتي

اكتسح فريق مانشستر سيتي ضيفه أرسنال المتصدر 4-1 واقترب خطوة اضافية نحو الاحتفاظ بلقبه بطلاًلمسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز بكرة القدم.

وفرض مانشستر سيتي تفوقه في مباراة من طرف واحد على أرسنال وسجل كيفن دي بروين هدفين وأضاف جون ستونز هدفا واختتم إرلينغ هالاند مهرجان الأهداف، ليبقى أرسنال بلا فوز للمباراة الرابعة على التوالي ويصبح قريبا من فقدان الصدارة. وسجل روب هولدينغ هدف أرسنال بتسديدة قوية في الدقيقة 86.

وتجمد رصيد أرسنال عند 75 نقطة من 33 مباراة، وبات يتقدم بنقطتين فقط على سيتي صاحب المركز الثاني الذي خاض 31 مباراة فقط.

وتقدم دي بروين لمانشستر سيتي بهدف مبكر لسيتي بعد سبع دقائق بعدما تلقى تمريرة هالاند وتوغل نحو المرمى وسدد كرة أرضية داخل الشباك.

وأضاف ستونز الهدف الثاني بضربة رأس قبل الاستراحة، وتأكد من صحة الهدف بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد.

وحسم دي بروين الانتصار بعد تسع دقائق من الشوط الثاني، بشكل مشابه للهدف الأول، حيث تلقى تمريرة هالاند وسدد كرة أرضية في شباك الحارس آرون رامسديل.

وكان بوسع سيتي، الذي يواجه ريال مدريد في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، أن يسجل المزيد من الأهداف لولا ضياع أكثر من فرصة خطيرة من هالاند.

لكن بعد تراجع سيتي إلى الخلف لإراحة لاعبيه على أمل استكمال حلمه بحصد ثلاثية من الألقاب هذا الموسم، سجل هولدينغ هدفا بتسديدة قوية وعقب تمريرة لياندرو تروسار من الجانب الأيمن.

وفي الوقت بدل الضائع ترك هالاند بصمته وسجل الهدف الرابع بتسديدة من مدى قريب.

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