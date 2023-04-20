مانشستر سيتي يقصي بايرن ميونيخ وإنتر يتخطى بنفيكا بصعوبة

تأهل مانشستر سيتي الإنكليزي وإنتر ميلان الإيطالي إلى الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا بكرة القدم، بعد أن اقصى الأول مضيفه بايرن ميونيخ الألماني رغم التعادل معه 1-1 وكذا بالنسبة للثاني مع ضيفه بنفيكا البرتغالي 3-3.

واستفاد الفريقان من نتيجة الذهاب إذ فاز السيتي ذهاباً بثلاثية نظيفة، وإنتر بهدفين دون مقابل.

وسجل النرويجي ارلينغ هالاند هدف مانشستر سيتي في الدقيقة 57، بعدما كان أهدر ركلة جزاء (38)، وجاء هدف صاحب الأرض عن طريق جوشوا كيميش من ركلة جزاء في الدقيقة 83.

وجاء هدف مانشستر سيتي بعد تمريرة من البلجيكي كيفين دي بروين الذي وصل بحسب موقع “أوبتا” المتخصص في الإحصائيات الرياضية إلى التمريرة الحاسمة رقم 23 له في جميع المسابقات هذا الموسم، ليحطم رقمه القياسي السابق مع الفريق المحقق في موسم 2019-2020، عندما صنع حينها 22 هدفاً.

وشهدت المباراة في الدقيقة 83 طرد مدرب بايرن توماس توخيل لاعتراضه على قرارات الحكم .

في المباراة الثانية، افتتح نيكولو باريلا التسجيل للفريق الإيطالي (14)، ليعادل النرويجي فريدريك أورسنس النتيجة (38)، ثم تقدم الانتر مرة أخرى بهدفين عبر الأرجنتينيين لاوتارو مارتينيز (66)، وخواكين كوريا (78)، وتعود النتيجة مرة أخرى للتعادل بهدفين لبنفيكا سجلهما أندريه سيلفا (86)، والكرواتي بيتار موسى (90+5).

ووصل إنتر للدور نصف النهائي للمرة الأولى منذ عام 2010، كما بات مدربه سيموني إنزاغي أول مدرب إيطالي يقود الفريق إلى الدور نصف النهائي، منذ أوجينيو بيرسيليني في موسم 1981-1980، وفقا لموقع “أوبتا”.

وسيلعب مانشستر سيتي في نصف النهائي مع ريال مدريد الإسباني حامل اللقب المتأهل الثلاثاء على حساب تشيلسي الإنكليزي بعدما فاز عليه ذهاباً وإياباً بنتيجة واحدة 2-0، في حين سيلعب إنتر مع مواطنه وجاره ميلان المتأهل بالفوز على مواطنه الاخر نابولي ذهاباً 1-0 وتعادلهما إياب 1-1.