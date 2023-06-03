مانشستر سيتي يفوز بكأس انجلترا

فاز مانشستر سيتي بلقب مسابقة كأس إنجلترا في كرة القدم، على حساب غريمه جاره اللدود مانشستر يونايتد 2-1، اليوم السبت، بفضل ثنائية الألماني إيلكاي غوندوغان، ليواصل رجال المدرب الإسباني بيب غوارديولا مسار حلم ثلاثية تاريخية.

ويُدين سيتي بهذا الفوز إلى هدفي لاعب وسطه الألماني غوندوغان (1 و51)، فيما أحرز البرتغالي برونو فرنانديز هدف “الشياطين الحمر” الوحيد (33 من ركلة جزاء).

وافتتح إيلكاي غندوغان التسجيل بهدف لسيتي بعد مرور 12 ثانية من البداية، في أسرع هدف في تاريخ نهائي كأس الاتحاد.

وأدرك ماركوس راشفورد التعادل ليونايتد من ركلة جزاء بعد لمسة يد من جاك غريليش والعودة لحكم الفيديو المساعد في الدقيقة 33.

لكن بعد الاستراحة بست دقائق، أعاد غندوغان التقدم لسيتي بعدما قابل ركلة حرة نفذها كيفن دي بروين وسدد كرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء في شباك الحارس دي خيا الذي يتحمل جزءاً من مسؤولية الهدف.

وبذلك يحقق ‘السيتيزنز” ثناية محلية بجمعه لقب الدوري مع الكأس. وبإمكان لاعبي المدرب الإسباني بيب غوارديولا تحقيق ثلاثية تاريخية في حال فوزهم في نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب إنتر ميلانو السبت المقبل.