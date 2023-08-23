فادي طنّوس by فادي طنّوس

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مانشستر سيتي يعير بيروني للاس بالماس الإسباني

فادي طنّوس by فادي طنّوس
ماكسيمو بيروني

أعلن نادي مانشستر سيتي بطل إنكلترا وأوروبا، الأربعاء، انتقال لاعب الوسط الأرجنتيني ماكسيمو بيروني إلى لاس بالماس الإسباني، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وقال النادي في بيان: “انضم ماكسيمو بيروني إلى لاس بالماس المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، على سبيل الإعارة، لموسم 2023-2024”.

وانضم اللاعب الأرجنتيني البالغ عمره 20 عاما إلى سيتي مطلع العام الجاري، قادما من فيليز سارسفيلد الأرجنتيني، حيث خاض أولى مبارياته مع الفريق الأول في مارس 2022.

ولعب بيروني مباراته الأولى مع سيتي عندما حل بديلا في الفوز 4-1 على بورنموث، في الدوري الممتاز، في شباط/فبراير الماضي.

وخلال موسمه الأول مع مانشستر سيتي، فاز الفريق بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، والدوري الممتاز وكأس الاتحاد الإنكليزي.

وقال لاس بالماس، العائد إلى دوري الأضواء بعد غياب 5 سنوات، إنه سيقدم لاعبه الجديد الخميس بعد المران الصباحي.

ويحتل لاس بالماس المركز 14 بنقطة واحدة من مباراتين، قبل استضافة ريال سوسيداد الجمعة.

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