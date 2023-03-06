تزامناً مع الاحتفالات بيوم المرأة العالمي، أعلن نادي مانشستر سيتي لكرة القدم عن إطلاق مبادرته الكروية التي تحمل اسم ” Same City Same Passion” التي تحتفل بعامها السادس والهادفة إلى تعزيز الحضور النسائي في رياضة كرة القدم عالميًا.

وتهدف مبادرةSame City Same Passion إلى إثارة شغف الفتيات الصغيرات في مختلف أرجاء العالم برياضة كرة القدم من خلال إهدائهن كرة قدم من علامة PUMA. وخلال هذه الحملة يمكن للعائلات والأصدقاء إهداء الفتيات الصغيرات الشغوفات بالرياضة كرة قدم مجانًا من PUMA، وذلك ببساطة عن طريق استكمال الطلب على الموقع الالكتروني الرسمي لنادي مانشستر سيتي، لإلهامها وتشجيعها على ممارسة رياضة كرة القدم.

وقدم نادي مانشستر سيتي عن طريق مبادرة Same City Same Passion التي انطلقت عام 2018 ما يزيد عن 6 آلاف كرة قدم في مختلف أنحاء العالم، فيما شهدت المبادرة في دولة الإمارات خلال العام الماضي مشاركة 315 لاعبة صغيرة.

وشهد الحملة في العام الماضية تنظيم عديد من الفعاليات في أرجاء مختلف في دولة الإمارات بما في ذلك معرض إكسبو 2020 دبي، وياس مول، وشهدت الفعاليات حضور لاعبات الفريق الأول في نادي مانشستر سيتي، بما في ذلك كراين باردسلي، واسمي مورجان ولورا كومبس، اللواتي أثار حضورهن شغف اللاعبات الصغيرات وشجع المزيد من الفتيات في المنطقة على اختبار رياضة كرة القدم.

التشجيع

وقالت جيورجيا باينبريدج منسقة التدريبات في مدارس السيتي لكرة القدم في دولة الإمارات، بحسب بيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، “تلعب الأندية دورًا مهمًا في إثارة شغف المواهب الناشئة في الرياضة، وشهدنا ذلك بشكل مباشر في نادي مانشستر سيتي، سواء عن طريق مبادرة Same City Same Passion وغيرها من المبادرات العديدة. وحين يرى اللاعبون الصغار، وخاصة الفتيات، أن ناديهم يبذل كل الجهود لدفع الرياضة النسائية إلى أعلى المستويات، فهذا بحد ذاته يشجعهن على التطور والعمل”.

وأضافت “أتذكر بداياتي مع رياضة كرة القدم، وكان مانشستر سيتي آنذاك أول من توجه إلى سياسة الاحتراف مع فريق السيدات، ووضع خطوات محددة لتطوير برنامج كروي نسائي من شأنه تطوير الأجيال الكروية الناشئة. وتساهم هذه البرامج في تشجيع الأجيال القادمة على ممارسة رياضة كرة القدم، ولا سيما من خلال توفير الفرص، سواء كان ذلك للفتيات الصغيرات الراغبات باختبار الرياضة، أو اللاعبات الناشئات اللواتي يسعين إلى صقل مهاراتهن وتطويرها، لتحقيق أحلامهن بدخول على الاحتراف في كرة القدم”.

وتابعت “شهدنا نموًا واعدًا في اهتمام الفتيات الصغيرات برياضة كرة القدم، وترافق ذلك باتخاذ العديد من الخطوات لتعزيز حضورهن، سواء كان ذلك من خلال المدارس أو إنشاء بطولات مصغرة”.

واختتمت “وبالإضافة إلى مشاركة الفتيات من مختلف فئات المجتمع، فقد شهدنا زيادة حضور لاعبات صغيرات إماراتيات من أصحاب الموهبة، وأعتقد أن ذلك يعكس لاهتمام الذي يحظى به هذا الموضوع، والذي يمثل فرصة لهن للمشاركة في الرياضة والارتقاء بمستوياتهن”.

وبالإضافة إلى مبادرة Same City Same Passion، وكجزء من احتفالات نادي مانشستر سيتي باليوم العالمي للمرأة، أعلن النادي عن إطلاق زي رياضي خاص مستوحاة من الناشطة المجتمعية المعروفة والمولودة في مدينة مانشستر إيميلين بانكرست، وتتعاون علامة PUMA من الجمعية الخيرية في نادي مانشستر سيتي (السيتي في المجتمع) لتعزيز حضور رياضة كرة القدم لدى الفتيات الصغيرات في عموم مانشستر.

ويمكن للراغبين بالمشاركة في مبادرة Same City Same Passion وإهداء كرة قدم لإحدى أعضاء عائلاتهم وأصدقائهم التوجه إلى الموقع الرسمي لنادي مانشستر سيتي، حيث يمكن لهم ترشيح فتاة شغوفة برياضة كرة القدم لتصلها مجانًا كرة قدم محدودة الإصدار من علامة PUMA.

نبذة عن نادي مانشستر سيتي

نادي مانشستر سيتي هو نادٍ إنجليزي أُسس في شرق مانشستر في عام 1880 باسم ساينت ماركس وست جورتون، وأصبح اسمه مانشستر سيتي رسميًا منذ عام 1894. ومنذ ذلك الوقت، فاز نادي مانشستر سيتي بكأس الكؤوس الأوروبية، ولقب الدوري الإنجليزي الممتاز 8 مرات، من بينها ست مرات فاز فيها بالدوري الإنجليزي في سنوات (2012، 2014، 2018، 2019، 2021، 2022)، كما فاز مانشستر سيتي بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي 6 مرات. يُعد نادي مانشستر سيتي واحدًا من 10 أندية في مجموعة سيتي لكرة القدم والتي تضم: ملبورن سيتي الأسترالي، ونيويورك سيتي الأمريكي.

وتحت إدارة المدير الفني للفريق بيب غوارديولا، الذي يعد من أكثر المدراء الفنيين فوزًا بالألقاب، يلعب النادي في الدوري المحلي وفي بطولة أبطال أوروبا المباريات على أرضه في ملعب الاتحاد الذي يتسع لـ 55 ألف مشجع والذي يعتبر مقر النادي منذ سنة 2003، واليوم يضم ملعب الاتحاد أكاديمية السيتي لكرة القدم، ومركزًا للتدريبات وتنمية الشباب والناشئين وتطويرهم. يتسع ملعب أكاديمية مانشستر سيتي لسبعة آلاف مشجع، ويعتبر مقر التدريب اليومي لكل من فريق مانشستر سيتي للسيدات وفريق الشباب للتنمية المنافسات على أرضهم.

يوم المرأة العالمي

اليوم العالمي للمرأة أو يوم المرأة العالمي هو احتفال عالمي بجهود المرأة ودورها الفعال في شتى مجالات الحياة، ويعبر فيه العالم عن حبه وتقديره للمرأة بشتى أدوارها في حياتنا، وما قامت وما زالت تقوم به من إنجازات اجتماعية وسياسية واقتصادية عظيمة بارزة في المجتمع العالمي، ويهدف هذا اليوم لكسر التميز والاعتراف بكل الجهد التي تبذلها المرأة في شتى نواحي الحياة.

متى يتم الاحتفال بيوم المرأة العالمي؟

يتم الاحتفال بيوم المرأة العالمي أو اليوم الدُّوَليّ للمرأة في الثامن 8 من مارس/ آذار من كل عام.

تاريخ الاحتفال بيوم المرأة العالمي

لليوم العالمي للمرأة جذور ترجع إلى العام 1908 عندما خرج ما يزيد عن 15 ألف امرأة أمريكية في شوارع نيويورك في مسيرة احتجاجية؛ للمطالبة بتقليل ساعات العمل، والسماح لهن بالتصويت في الانتخابات، وعلى أثر هذه الاحتجاجات قرر الحزب الاشتراكي الأمريكي في 1909 أي في العام التالي الاحتفال بأول يوم وطني للمرأة.

واقترحت امرأة تُدعى (كارلا زيتكن) أن يكون هذا اليوم عالميًا وليس وطنيًا فقط، وفي العام التالي أي 1910 اقترحت هذا في مؤتمر دولي للمرأة العاملة عُقد في كوبنهاجن، الذي اشترك فيه 100 امرأة من 17 دولة حول العالم.

في 1911 بدأت كل من النمسا والدنمارك وسويسرا وألمانيا الاحتفال باليوم العالمي للمرأة لأول مرة في التاريخ.

وفي 1975 قررت الأمم المتحدة الاحتفال بهذا اليوم، واختيار موضوع مختلف له في كل عام، وكان أول موضوع عام 1976 “الاحتفاء بالماضي، والتخطيط للمستقبل”

ما هو موضوع عام 2023 للاحتفال باليوم العالمي للمرأة؟

يحتفل العالم باليوم العالمي للمرأة في 2023 تحت عنوان “المرأة في عالم العمل المتغير”، وذلك بحسب موقع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا)، وذلك للاحتفال بمنجزات المرأة على صعيد القوى العاملة وأيضا للفت الانتباه لأثر التغيرات في عالم العمل على المرأة من حيث الفرص ومن حيث المخاوف المتزايدة مثل عدم رسمية العمالة وعدم استقرارية سبل المعيشة والدخل. ومن خلال إطلاق الإمكانات الكاملة للمرأة في عالم العمل، فإنه بمقدورنا أن نسعى نحو إنهاء الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام والتقليل من انعدام المساواة داخل البلدان وبينها إلى جانب تحقيق المساواة في النوع الاجتماعي وتمكين كافة النساء والفتيات.

وفي هذا العام وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة، تعترف الأونروا وتحتفل بلاجئات فلسطين اللواتي كان لإنجازاتهن في عالم العمل أثراً دائماً على أسرهن وزملائهن ومجتمعاتهن. وطوال فترة الحملة، سنقوم بالتركيز على قصص نساء عاملات، بمن في ذلك لاجئات من فلسطين، قمن بإحداث تغيير في حياتكم.

وعلى هذا الأساس، ناشدت الأونروا قائلة “نحن نبحث عن قصص لنساء قياديات وبانيات ومعلمات ومعالجات ومبتكرات. وفي يوم المرأة العالمي هذا، قوموا بإعلامنا عن النساء اللواتي يقدمن الإلهام”.