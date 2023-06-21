مانشستر سيتي يضم كوفاتشيتش (تقارير)

أفادت تقارير صحافية إنكليزية، الأربعاء، أن نادي مانشستر سيتي الانكليزي لكرة القدم المتوّج بثلاثية الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا الموسم المنصرم، توصل لاتفاق مع تشيلسي لضم لاعب الوسط الكرواتي الدولي ماتيو كوفاتشيتش مقابل 30 مليون جنيه إسترليني (38 مليون دولار).

وسيدفع سيتي 25 مليون جنيه لضم ابن الـ29 عامًا بالاضافة الى خمسة ملايين من مكافآت محتملة.

ويدخل كوفاتشيتش، الذي وصل الى تشيلسي في 2018 من ريال مدريد الاسباني – على سبيل الاعارة بداية – عامه الاخير في عقده مع النادي اللندني.

سيصبح الصفقة الاولى لسيتي خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية وسيمنح المدرب الاسباني بيب غوارديولا خيارات في خط الوسط مع الرحيل المحتمل للالماني إلكاي غوندوغان الذي ينتهي عقده نهاية الشهر الحالي ولم يمدده حتى الآن.

ماذا حقق كوفاتشيتش سابقاً؟

توّج نجم منتخب كرواتيا بلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات مع ريال ومرة مع تشيلسي وسيكون واحدًا من عدة لاعبين سيرحلون عن الفريق اللندني مع سعي المدرب الارجنتيني الجديد ماوريسيو بوكيتينو في تقليص العدد الكبير في تشكيلته بعد الصفقات التي أبرمتها الادارة الاميركية الجديدة خلال صيف 2022 ومطلع العام الحالي.

كذلك شارك كوفاتشيتش مع بلاده في كأس العالم 2018 في روسيا حين حلت كرواتيا وصيفة لفرنسا، وفي نسجة المونديال عام 2022 في قطر حين نالت الميدالية البرونزية بحصولها على المركز الثالث.

كما شارك في قيادة كرواتيا إلى وصافة دوري الأمم الأوروبية بخسارة النهائي أمام إسبانيا بركلات الترجيح 4-5 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وودّع تشيلسي الاربعاء لاعب وسطه الفرنسي نغولو كانتي الذي انضم الى الاتحاد السعودي.