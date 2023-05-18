مانشستر سيتي يسحق ريال مدريد برباعية نظيفة ويبلغ النهائي

تأهل مانشستر سيتي الإنكليزي إلى المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا بكرة القدم بعدما اكتسح ضيفه ريال مدريد الإسباني حامل اللقب 4-0 في إياب الدوري نصف النهائي على ملعب الاتحاد.

وكانت مباراة الذهاب في سانتياغو برنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد انتهت بالتعادل 1-1، ما منح السيتي أفضلية اللقائين 5-1.

وهي المرة الثانية التي يتأهل فيها مانشستر سيتي للمباراة النهائية في تاريخه بعد عام 2021،

وفرض مانشستر سيتي سيطرته المطلقة على مجريات الشوط الأول، الذي جاء من طرف واحد، وتسيده الفريق الإنكليزي تماما، وأهدر نجومه العديد من الفرص السهلة، فيما بدا لاعبو الريال كالأشباح في الملعب حيث ابتعدوا تماما عن مستواهم المعتاد.

وهدأ إيقاع السيتي نسبيا في الشوط الثاني، ليمنح الفرصة للاعبي الريال بالاستحواذ على الكرة ولكن بلا فاعلية على المرمى.

وتقمص تقمص النجم البرتغالي المخضرم بيرناردو سيلفا دور البطولة في اللقاء، باحرازه الهدفين الأول والثاني لمانشستر سيتي في الدقيقتين الـ 23 والـ 37.

وجاء الهدف الثالث لسيتي عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز البرازيلي إيدير ميليتاو، لاعب الريال هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الـ 76، قبل أن يختتم البديل الأرجنتيني جوليان ألفاريز مهرجان أهداف أصحاب الأرض، بإحرازه الهدف الرابع في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

Ens ho hem passat de p mare! ?



? 4-0 ⚪ (5-1) #ManCity pic.twitter.com/Dfn3BRRVCk — Manchester City (@ManCityCatala) May 17, 2023

وضرب مانشستر سيتي موعدا في المباراة النهائية، التي تقام على ملعب أتاتورك الأولمبي في اسطنبول في 10 حزيران/يونيو القادم مع إنتر الإيطالي الذي تغلب على غريمه وجاره اللدود ميلان، بعدما فاز عليه 2-0 و1-0 في المباراتين اللتين جمعتهما ضمن الدور نصف النهائي.