مانشستر سيتي يخسر أول مباراة في الدوري وأرسنال يقترب برباعية نظيفة

خسر مانشستر سيتي أول مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز وذلك على أرض ولفرهامبتون على ملعب مولينو بهدف مقابل هدفين، وهي الخسارة الثانية على التوالي لمتصدر الدوري الإنجليزي بعدما خسر أمام نيوكاسل يونايتد للفوز 0-1 في الدور الثالث بكأس الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم يوم الأربعاء الماضي.

وتقدم ولفرهامبتون بهدف في الدقيقة 13 سجله لاعب مانشستر سيتي روبن دياز خطأ في مرماه، وعدل ألفاريز النتيجة في الدقيقة 58 من ركلة حرة ثم تقدم ولفرهامبتون مرة جديدة بواسطة هوانغ هي شان في الدقيقة 66.

وفي المقابل فاز أرسنال على مضيفه بورنموث برباعية نظيفة سجلها ساكا في الدقيقة 17 ثم أوديغارد من ركلة جزاء في الدقيقة 44، وهافيرتز في الدقيقة 53 من ركلة جزاء ثم بن وايت في الدقيقة 3 من الوقت بدل الضائع.

وبذلك تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 18 نقطة في الصدارة فيما ارتفع رصيد #أرسنال إلى 17 نقطة في المركز الثاني (بانتظار نتيجة مباراة ليفربول وتوتنهام الليلة).

وفي بقية المباريات، خسر مانشستر يونايتد على ملعبه في الأولدترافورد أمام كريستال بالاس بهدف نظيف سجله أندرسن في الدقيقة 25، ليتجمد رصيد اليونايتد عند 9 نقاط في المركز العاشر.

وفاز أستون فيلا على أرضه على برايتون بنتيجة 6 – 1، ليتقدم إلى المركز الخامس برصيد 15 نقطة، فيما تراجع برايتون إلى المركز السادس برصيد 15 نقطة. وتناوب على تسجيل أهداف أستون فيلا كل من : واتكينز (د. 14 و 21 و 65 ) واستوبينيان خطأ في مرماه في الدقيقة 26، ورامسي في الدقيقة 85 ودوغلاس لويز في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، فيما سجل هدف برايتون الوحيد أنسو فاتي في الدقيقة 50.

وحقق لوتن تاون أول فوز هذا الموسم وذلك على أرض إفرتون بهدفين مقابل هدف واحد، سجل للوتن اللاعب لوكير في الدقيقة 24 ثم عزز دوغتي تقدم لوتن تاون بهدف ثان في الدقيقة 31 قبل أن يسجل إفرتون هدفه الوحيد في الدقيقة 41 بواسطة لاعبه كالفرت كلاين.