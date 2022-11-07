مانشستر سيتي يحقق أعلى إيرادات في تاريخ النادي

أصدر نادي مانشستر سيتي الإنجليزي المملوك من مجموعة سيتي القابضة التي يرأسها خلدون المبارك، الاثنين، بيانه للعام المالي 2021-2022.
أظهر البيان المالي لمانشستر سيتي:
- تجاوز الإيرادات 613 مليون جنيه إسترليني (693 مليون دولار)
- بلغت أرباح النادي 41.7 مليون جنيه إسترليني
وقال فيران سوريانو، الرئيس التنفيذي للنادي: ”كان أداء عائداتنا القوي ناتجا عن عدة عوامل، لكنه مدفوعا في النهاية بكرة القدم الجميلة التي نقدمها”.
مانشستر سيتي في سطور
- تأسس النادي عام 1880
- الرئيس الحالي الإماراتي خلدون المبارك
- المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا
- الملعب: استاد طيران الاتحاد
- عدد ألقاب الدوري الإنجليزي: 8 ألقاب
- الترتيب: يحتل حالياً المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز خلف أرسنال المتصدر