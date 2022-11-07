مانشستر سيتي يحقق أعلى إيرادات في تاريخ النادي

أصدر نادي مانشستر سيتي الإنجليزي المملوك من مجموعة سيتي القابضة التي يرأسها خلدون المبارك، الاثنين، بيانه للعام المالي 2021-2022.

أظهر البيان المالي لمانشستر سيتي:

تجاوز الإيرادات 613 مليون جنيه إسترليني (693 مليون دولار)

بلغت أرباح النادي 41.7 مليون جنيه إسترليني

وقال فيران سوريانو، الرئيس التنفيذي للنادي: ”كان أداء عائداتنا القوي ناتجا عن عدة عوامل، لكنه مدفوعا في النهاية بكرة القدم الجميلة التي نقدمها”.

Headlines from the new #ManCityAnnualReport:



The Club has reported record revenues of £613 million and record profits of £41.7 million, the latter being more than double the previous Club record.



Full report ⬇️ — Manchester City (@ManCity) November 7, 2022

مانشستر سيتي في سطور

تأسس النادي عام 1880

الرئيس الحالي الإماراتي خلدون المبارك

المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا

الملعب: استاد طيران الاتحاد

عدد ألقاب الدوري الإنجليزي: 8 ألقاب

الترتيب: يحتل حالياً المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز خلف أرسنال المتصدر