فادي طنّوس by فادي طنّوس

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مانشستر سيتي يحقق أعلى إيرادات في تاريخ النادي

فادي طنّوس by فادي طنّوس
مانشستر سيتي

أصدر نادي مانشستر سيتي الإنجليزي المملوك من مجموعة سيتي القابضة التي يرأسها خلدون المبارك، الاثنين، بيانه للعام المالي 2021-2022.

أظهر البيان المالي لمانشستر سيتي:

  • تجاوز الإيرادات 613 مليون جنيه إسترليني (693 مليون دولار)
  • بلغت أرباح النادي 41.7 مليون جنيه إسترليني

وقال فيران سوريانو، الرئيس التنفيذي للنادي: ”كان أداء عائداتنا القوي ناتجا عن عدة عوامل، لكنه مدفوعا في النهاية بكرة القدم الجميلة التي نقدمها”.

مانشستر سيتي في سطور

  • تأسس النادي عام 1880
  • الرئيس الحالي الإماراتي خلدون المبارك
  • المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا
  • الملعب: استاد طيران الاتحاد
  • عدد ألقاب الدوري الإنجليزي: 8 ألقاب
  • الترتيب: يحتل حالياً المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز خلف أرسنال المتصدر
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