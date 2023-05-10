نجح فريق مانشستر سيتي في تحقيق تعادل ثمين من ملعب مضيفه ريال مدريد وضيفه (1-1) في المباراة التي جمعتهما في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في اللقاء الذي جرى على ملعب “سانتياغو برنابيو” بالعاصمة مدريد، ليتأجل الحسم إلى ملعب الاتحاد في مباراة العودة في مانشستر سيتي، فيما وصفته صحيفة نيويورك تايمز بعزف الجاز المرتجل بالمهارات الفردية من ريال مدريد في مواجهة أركسترا تعتمد اللعب الجماعي المخطط له مسبقا من مدرب السيتي.

ولم تحسم الغلبة لأي رؤية تدريبية بحسب الصحيفة. تقدم ريال مدريد بهدف عن طريق نجم الفريق البرازيلي، فينيسيوس جونيور، بهدف سجله في الدقيقة 36 من زمن الشوط الأول، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، ورد النجم البلجيكي كيفن دي بروين بهدف التعادل للفريق الإنجليزي عند الدقيقة 67 من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب “سانتياغو برنابيو” بالعاصمة مدريد، بتسديدة “صاروخية” من خارج منطقة الجزاء أيضا.

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Vini Jr, take a bow son!



What a hit from the Real Madrid man to give Los Blancos the lead.#beINUCL #RMAMCI #UCL pic.twitter.com/2c1iQdWlqx — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) May 9, 2023

وعقب اللقاء احتج لاعبو ريال مدريد ومدربهم أنشيلوتي على هدف السيتي الذي احتسبه الحكم البرتغالي للنجم البلجيكي كيفن دي بروين بحلول الدقيقة 67 من زمن اللقاء، بداعي أن الكرة خرجت خلف خط التماس قبيل تسجيل الهدف.