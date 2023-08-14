فادي طنّوس by فادي طنّوس

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مانشستر سيتي الأعلى قيمة في الدوري الإنكليزي

فادي طنّوس by فادي طنّوس
مانشستر سيتي

حافظ فريق مانشستر سيتي على صدارته لقائمة أعلى فرق الدوري الإنكليزي لكرة القدم من حيث القيمة السوقية، مع انطلاق فعاليات الموسم الجديد للمسابقة بعد عدة أسابيع من النشاط الملحوظ لأندية المسابقة في سوق انتقالات اللاعبين.

وبرغم الصفقات العديدة التي أبرمتها أندية مثل أرسنال وتشيلسي وليفربول ومانشستر يونايتد خلال الميركاتو الصيفي الحالي، حافظ مانشستر سيتي على صدارة قائمة “الأعلى قيمة سوقية” ليكون دافعا إضافيا للفريق في بداية رحلة الدفاع عن ألقابه هذا الموسم.

وكان مانشستر سيتي أحرز الثلاثية التاريخية (دوري وكأس إنكلترا ودوري أبطال أوروبا) في الموسم الماضي.

وبدأ الفريق بنجاح رحلة الدفاع عن لقبه في الدوري الإنكليزي هذا الموسم بالفوز 3-0 على مضيفه بيرنلي يوم الجمعة الماضي.

ومع انطلاق فعاليات الموسم الجديد للمسابقة، كشف موقع “ترانسفير ماركت” العالمي لإحصائيات وأرقام عن القائمة الجديدة للقيم السوقية لفرق الدوري الإنكليزي، والتي شهدت حفاظ مانشستر سيتي على الصدارة بقيمة سوقية بلغت 1.25 مليار يورو مقابل 1.19 مليار يورو لأرسنال صاحب المركز الثاني في القائمة.

وكان أرسنال هو المنافس الرئيسي لمانشستر سيتي على صدار الدوري الإنكليزي في الموسم الماضي، قبل أن يحسم مانشستر سيتي اللقب لصالحه بجدارة في الجولات الأخيرة من الموسم.

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وعزز أرسنال صفوفه بأكثر من صفقة كبيرة في الميركاتو الصيفي الحالي، ولكن مانشستر سيتي حافظ على صدارة “الأعلى قيمة سوقية”، وجاء تشيلسي في المركز الثالث بالقائمة، وبقيمة سوقية بلغت 905 ملايين يورو، وتلاه مانشستر يونايتد (892 مليون يورو) وتوتنهام (812 مليون يورو) ثم ليفربول (795 مليون يورو) ونيوكاسل (599 مليون يورو) .

وتأتي الفرق الثلاثة الصاعدة لدوري الدرجة الممتازة هذا الموسم في المراكز الثلاثة الأخيرة بالقائمة وهي بيرنلي (200 مليون يورو) وشيفيلد يونايتد (83 مليون يورو) ولوتون تاون (73 مليون يورو).

وتبلغ القيمة السوقية الإجمالية لفرق الدوري الإنكليزي في الموسم الحالي 10.4 مليار يورو ليظل الدوري الأعلى قيمة سوقية في العالم حتى الآن.

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