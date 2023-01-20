عززت أندية كرة القدم الإنجليزية مكانتها باعتبارها مصدر الثروة في الرياضة، كونها تمثل أكثر من نصف الأندية الأوروبية الأعلى دخلاً، بالإضافة لاحتلال نادي مانشستر سيتي المركز الأول للعام الثاني على التوالي.

وارتفعت إيرادات مانشستر سيتي 13% مقارنةً مع العام الماضي، بعدما عززها ارتفاع كبير في الدخل التجاري، إذ بلغت 731 مليون يورو، وفقاً لتقرير “موني ليغ” (Money League) السنوي، الذي تصدره شركة “ديلويت”.

ريال مدريد ثانياً خلف مانشستر سيتي

وجاء ريال مدريد الإسباني في المركز الثاني خلف مانشستر سيتي بقيمة 714 مليون يورو. فيما كانت أندية باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني الفرق الوحيدة غير الإنجليزية المتواجدة ضمن لائحة العشرة الأوائل.

ونجحت كرة القدم الإنجليزية بالهيمنة على الساحة خلال السنوات الماضية وفقاً للتقرير الذي يصنف الأندية بحسب إيراداتها وليس أرباحها.

ليفربول ثالثاً

وأظهر التقرير تقدم نادي ليفربول للمركز الثالث بعدما كان سابعاً. وتشير معلومات إلى أن مالكي “الريدز” الأميركيين يفكرون ببيعه. وهي المرة الأولى التي يتفوق فيها ليفربول على مانشستر يونايتد، الذي يدرس مالكوه أيضاً إمكانية بيعه. ولفت التقرير إلى أن إيرادات ليفربول تعززت بعد بلوغه نهائي”دوري أبطال أوروبا.

وحل نادي أرسنال مكان نادي يوفنتوس الإيطالي الذي خرج من نادي العشرة الأوائل لهذا العام.

ولفت تقرير “ديلويت” إلى أن أكثر من نصف الأندية الـ30 الأولى في اللائحة من إنجلترا من خلال تواجد 16 نادياً “هناك احتمال أن تنضم الفرق الـ20 في الدوري الإنجليزي الممتاز لتكون بين أغنى 30 نادياً”.

وقال تيم بريدج، الشريك الرئيسي في مجموعة “سبورتس بزنس” التابعة لـ”ديلويت”: “السؤال الآن هو ما إذا كان لمسابقات الدوري الأخرى إمكانية سد الفجوة، على الأرجح من خلال رفع قيمة الحقوق الدولية المستقبلية، أو ما إذا كان الدوري الممتاز لن يُمَس فعلياً، من حيث الإيرادات”.

الأندية الإسبانية متأخرة

وتتسبب هيمنة الأندية الإنجليزية في تصعيد التوتر بين منافسيها. وقال خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني “لا ليغا” خلال الأسبوع الماضي في بروكسل إنَّ الفرق تشوش على السوق، لأنَّها ممولة من قبل مالكيها، ويُسمح لها بالتعاقد مع اللاعبين حتى عندما تخسر.

وأضاف تيباس خلال مقابلة أن كرة القدم الإسبانية متأخرة سنوات وراء الدوري الإنجليزي الممتاز “من حيث البنية والملاعب، يمكنني القول إننا سنلحق بهم خلال 4 إلى 6 سنوات”.

ويحاول تيباس سد الفجوة بشكل جزئي من خلال صفقة تبلغ قيمتها ملياري يورو عُقدت في 2021 مع شركة الاستثمار المباشر “سي في سي كابيتال بارتنرز. وسيكون الجانب الأكبر من التمويل مخصصاً للملاعب الجديدة أو المُعاد تجديدها.

5.5 مليارات يورو حجم إيرادات أندية الدوري الإنجليزي

نمت إيرادات الدوري الإنجليزي الممتاز مجتمعة 8% لتصل إلى 5.5 مليارات يورو في 2021/2020، خلال عام تأثر بفيروس كوفيد-19، وفقاً لأحدث تقرير سنوي لـ”ديلويت” الذي نُشر في آب/أغسطس الماضي، فيما حقق الدوري الإسباني أكثر من نصف هذا المبلغ بقليل، إذ بلغت إيراداته 2.95 مليار يورو.

ويأمل تيباس أن يساعد النمو في البث المباشر للجمهور على تعزيز الجاذبية العالمية للدوري الإسباني. وقال إنَّ منتج “لا ليغا باس” وهو نموذج منقول عن الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية، أُطلِق العام الماضي في إندونيسيا وتايلندا، وسيصل بعد ذلك للهند وتركيا.

ورغم ذلك لدى الدوري الإنجليزي الممتاز قدرة أكبر على الإنفاق. إذ صرف نادي نوتنغهام فورست، الذي يحتل المركز 13 حالياً في الجدول، نحو 150 مليون دولار على الانتقالات خلال الصيف الماضي، أي قرابة ثلث إجمالي إنفاق الدوري الإسباني بأكمله.

ويحتل مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسمين الماضيين حاليا المركز الثاني في ترتيب البريميرليغ خلف أرسنال المتصدر.