موعد وتوقيت مباراة مانشستر سيتي وإنتر في نهائي دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

يلتقي فريقا مانشستر سيتي الإنكليزي وإنتر ميلان الإيطالي السبت 10 حزيران/يونيو الجاري في المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا بكرة القدم على ملعب أتاتورك الأولمبي في مدينة اسطنبول التركية، وكلهما يمني النفس بالفوز باللقب.

ولم يسبق لمانشستر سيتي أن حقق لقب دوري الأبطال سابقاً فيما فاز به إنتر 3 مرات أعوام 1964، 1965 و2010.

كيف وصل مانشستر سيتي للمباراة النهائية

تصدر سيتي المجموعة السابعة برصيد 14 نقطة إذ فاز على بوروسيا دورتموند الألماني 2-1 وتعادلا بدون أهداف، كما فاز على إشبيلية الإسباني 4-0 و3-1، وهزم كوبنهاغن الدنماركي 5-0 وتعادلا سلبياً.

وفي ثمن النهائي تعادل مع لايبزيغ الألماني 0-0 ثم اكتسحه بسباعية نظيفة، ثم أطاح ببايرن ميونيخ الألماني 3-0 و1-1 في ربع النهائي، ثم تقابل مع ريال مدريد الإسباني حامل اللقب فتعادل معه ذهاباً بهدف لمثله قبل أن يفوز عليه 4-0 إياباً.

كيف وصل إنتر للمباراة النهائية

حل إنتر ثانياً في المجموعة الثالث بعشر نقاط خلف بايرن ميونيخ (18 نقطة)، حيث أمام بايرن مرتين وبنفس النتيجة 2-0، وفاز على فيتوريا بلزن التشيكي 2-0 و4-0، وهزم برشلونة الإسباني 1-0 وتعادلا 3-3.

وفي ثمن النهائي فاز على بورتو البرتغالي 1-0 ذهاباً ةتعادلا بدون أهداف إياباً، وفي دور الثمانية تقابل مع بنفيكا البرتغالي أيضاً ففاز عليه 2-0 وتعادلا 3-3، وواجه جاره وغريمه التقليدي ميلان في المربع الذهبي، ففاز عليه 2-0 ذهاباً و1-0 إياباً.

متى موعد المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا 2023؟

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 بين مانشستر سيتي وإنتر يوم السبت 10 يونيو 2023.

ومن المنتظر إقامة المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

أين ستقام المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا؟

المباراة التاريخ التوقيت الملعب مانشستر سيتي – إنتر ميلان السبت 10 حزيران/يونيو 22:00 أتاتورك الأولمبي توقيت مكة المكرمة

توقيت نهائي دوري أبطال أوروبا بحسب الدول العربية

تنطلق المباراة في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت موريتانيا، 8:00 مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، 9:00 مساءً بتوقيت السودان وليبيا، 10:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية والكويت والعراق وقطر والبحرين واليمن ولبنان وفلسطين والأردن والصومال وسوريا، 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

من الحكم الذي سيدير المباراة النهائية؟

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، أن الحكم البولندي سيمون مارتشينياك سيقود المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يقود مارتشينياك نهائي البطولة القارية بين مانشستر سيتي الإنكليزي وإنتر ميلان الإيطالي السبت الواقع في العاشر من شهر حزيران/يونيو الجاري، على ملعب أتاتورك الأولمبي في اسطنبول.

ويعد مارتشينياك البالغ من العمر 42 عاماً، من أحد أفضل الحكام في أوروبا، كما أدار نهائي كأس العالم في قطر عندما فازت الأرجنتين على فرنسا بركلات الترجيح.

وأدار مارتشينياك 8 مباريات في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بينها إياب نصف النهائي بين مانشستر سيتي وريال مدريد الإسباني.

ما هي القنوات الناقلة لنهائي دوري أبطال أوروبا؟

تعد شبكة قنوات “beIN Sports” الناقل الحصري لمسابقة دوري أبطال أوروبا في منطقة الشرق الأول وشمال إفريقيا.

ووفقاً للقناة سيتم نقل المباراة على قناتي beIN Sports 1 HD Premium للتعليق باللغة العربية و beIN Sports HD 1 English للتعليق باللغة الإنكليزية وقناة beIN 4K HDR فائقة الجودة.