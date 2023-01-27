مانشستر سيتي – أرسنال الليلة : مواجهة الكأس قبل صدام الدوري في فبراير

يستضيف نادي مانشستر سيتي نظيره اللندني أرسنال عند الساعة الثامنة بتوقيت جرينيتش مساء اليوم الجمعة، على ستاد “الاتحاد”، ضمن منافسات الدور الرابع (الـ32) لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويستهدف كل من مان سيتي وأرسنال تأكيد التفوق على الأخر، قبل مواجهتي الدوري الإنجليزي والتي سيتحدد على أثرهما طريق لقب البريميرليج هذا الموسم بالعودة إلي ملعب الإمارات بعد غياب 18 عاماً، أم سيتجه نحو ملعب الإتحاد للموسم الثالث على التوالي.

بدأ فريق مانشستر سيتي مشواره في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي هذا الموسم، من الدور الثالث ونجح في الإطاحة بمنافسه تشيلسي بعد الفوز عليه بنتيجة ساحقة 4-0 على إستاد الاتحاد، فيما تخطي أرسنال فريق أكسفورد يونايتد بعد الفوز عليه بثلاثية نظيفة، لتضعهما قرعة الدور الرابع وجهاً لوجه مساء اليوم.

ستشهد مباراة مان سيتي ضد أرسنال، المزيد من الإثارة والقوة بين الفريقين، خاصة في ظل الصراع المشتعل بينهما على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الموسم الجاري 2022-2023، إذ يتصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، برصيد 50 نقطة وبفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي الوصيف، لكن لا يزال هناك جولة مؤجلة لأرسنال أمام إيفرتون من الجولة السابعة.

ويترقب عشاق كرة القدم الصدام المرتقب في ملعب الإمارات بالدوري يوم 15 شباط / فبراير في مباراة قد تمثل نقطة تحول في محاولات فريق المدرب ميكل أرتيتا لحصد لقب الدوري لأول مرة في 19 عاماً أو إعادة السيتي للمنافسة على لقب أحرزه 4 مرات آخر 5 مواسم.

كما سيدور صراع خاص بين بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي وتلميذه ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال.

ويملك فريق مانشستر سيتي كوكبة من النجوم، على رأسهم النجم النرويجي إيرلينج هالاند والجزائري رياض محرز والبلجيكي كيفين دي بروين والانجليزي جاك جريليتش، فيما يتسلح أرسنال بعدد من النجوم البارزين، يتقدمهم بوكايو ساكا ومارتن أوديجارد وجابرييل مارتينيلي وإدوارد نيكيتاه.

أوقات المباراة:

الساعة 9 مساءً: المغرب، تونس، الجزائر،

الساعة 10 مساءً: لبنان، مصر، فلسطين، ليبيا، السودان.

الساعة 11: السعودية، الكويت، قطر، البحرين، العراق، سوريا، الأردن.

الساعة 12 منتصف الليل : الإمارات، سلطنة عمان.